Lançamento de 'pedra' vira palanque em MG

Após evento, sem máscara e mostrando bom humor, presidente cumprimenta pessoas em Jacinto (foto: Alan Santos/PR)

O presidente da República, Jair Bolsonaro, visitou na tarde de ontem a cidade de Jacinto, no Alto Jequitinhonha, onde participou da solenidade de lançamento da pedra fundamental para implantação e pavimentação da BR-367, entre o município e o litoral sul da Bahia. O evento, que estava previsto para ter início às 14h, aconteceu na Fazenda Bela Vista, às margens da rodovia MG-405, com quase 2 horas de atraso. Com a presença de ministros, do governador Romeu Zema (Novo) e de lideranças locais, a solenidade ganhou ares de campanha. A obra está orçada em R$ 60 milhões. Metade dos recursos é oriunda do valor das emendas coletivas da bancada mineira no Congresso.





O primeiro a discursar foi o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Ele disse que o lançamento da pedra fundamental significa que o Vale do Jequitinhonha não foi e nem será esquecido pelo governo federal. Além da pavimentação da BR-367, o ministro anunciou a licitação das obras para recuperação da ponte sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-116. Disse que os mineiros serão contemplados ainda com a conclusão das obras duplicação da BR 381 e da pavimentação da estrada entre Minas Novas e Virgem da Lapa, no Médio Jequitinhonha, graças ao trabalho do “presidente que foi enviado por Deus”.





Bolsonaro chegou de helicóptero vindo de Porto Seguro, e chegou ao canteiro de obras da Fazenda Bela Vista junto com o governador de Minas. A solenidade foi rápida. Como sempre, Bolsonaro, ao ser anunciado, foi chamado de “mito” pelos seus apoiadores, que estavam sob a tenda montada na Fazenda Bela Vista. Dirigiu-se à plateia dizendo que é mineiro de Juiz de Fora, cidade onde “renasceu”, se referindo ao atentado sofrido por ele naquela cidade da Zona da Mata mineira durante a campanha presidencial de 2018.





Para provar a sua “mineiridade”, Bolsonaro disse que, em 2020, o Cruzeiro vai subir para a Série A do Brasileirão, o Galo será o campeão brasileiro e o América, campeão da Copa do Brasil. “E, em 2023, eu vou arranjar uma saída pro mar para Minas Gerais”, disse, divertindo a plateia. O presidente lembrou que o Vale do Jequitinhonha é a porta de entrada do Nordeste brasileiro, e que a região não será esquecida, e que todos os seus ministros estão trabalhando pelo povo do Vale e pelo povo brasileiro.





“Eles trabalham, eu sou apenas o técnico de futebol”, disse, aproximando seu discurso da linguagem dos boleiros, no futebol. Para provar que não se esquece do Vale, disse que na semana passada assinou decreto autorizando a extração de lítio na região do Jequitinhonha.





Já o governador Romeu Zema disse que já perdeu a conta de quantas vezes visitou o Vale do Jequitinhonha. Esclareceu que fez as visitas não como governador, mas como empresário, quando atuava na iniciativa privada e tinha negócios com empresas da região. Agradeceu ao presidente Bolsonaro e disse que o seu compromisso prioritário com o povo mineiro está ligado à geração de emprego e renda, e que a pavimentação da BR-367 vai contribuir com sua política de governo, promovendo o desenvolvimento do Vale.