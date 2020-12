País cai no ranking da ONU

Condições de saneamento pesam no Brasil, que perdeu cinco posições (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press - 26/5/17)

Apesar de ter aumentado levemente o seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), passando de 0,761 para 0,765, o Brasil perdeu cinco posições no ranking global feito anualmente pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/ONU). Os números divulgados ontem são referentes a 2019 e ainda não refletem a crise provocada pela pandemia de COVID-19. O índice mede o progresso de 189 países em três indicadores: renda, educação e saúde. Atualmente, o Brasil ocupa a 84ª posição.





Em comparação com 2014, ano de referência usado pela ONU, o país caiu duas posições, mas viu o índice passar de 0,756 para 0,765. O Brasil mantém-se na categoria “Alto Desenvolvimento Humano”. A expectativa de vida teve um leve aumento, passando de 75,7 no ano anterior para 75,9 neste ano. A expectativa média é de 79,6 anos para as mulheres e 72,2 anos para os homens.





Na área de educação, o ranking considera que os brasileiros devem ficar 15,4 anos na escola. A realidade, no entanto, é outra. Na média, o tempo de estudo no país é de 8 anos – 0,2 a mais que no ano anterior. As mulheres passam mais tempo na escola, 8,2 anos. O tempo médio para os homens é de 7,7 anos. O rendimento nacional bruto per capita, que mede o grau de desenvolvimento econômico de um país, foi de US$ 14.263 em 2019, uma melhora em relação ao número de 2018, de US$ 14.068.





No Índice de Desigualdade de Gênero (IDG), que compara direitos, empoderamento e mercado de trabalho dos homens e das mulheres, o Brasil perdeu seis posições e passou para o 95ª lugar entre os 189 países do ranking. Cerca de 54,2% das mulheres acima de 15 anos estão inseridas no mercado de trabalho. Entre os homens, esse número sobe para 74,1%