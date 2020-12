Análise: Reeleição de Bolsonaro está ameaçada pela inflação

(foto: ZUMAPRESS.com)





Bolsonaro é de que a carestia, que não dá trégua — os alimentos subiram quase 16% em 12 meses —, acelere o processo de queda da popularidade do governo. Pesquisas internas feitas pela equipe que assessora o presidente mostram um enorme descontentamento da população com o forte aumento do custo de vida. O Palácio do Planalto acendeu o sinal de alerta com a disparada da inflação . O temor no entorno do presidente Jair









Risco à reeleição

Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que têm assegurado que a disparada da inflação é temporária. “O problema é que esse temporário está durando demais”, diz outro integrante do Planalto. “De início, a explicação foi a de que era uma A expectativa do Planalto é de que se cumpram as promessas do ministro da Economia, Paulo, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que têm assegurado que a disparada da inflação é temporária. “O problema é que esse temporário está durando demais”, diz outro integrante do Planalto. “De início, a explicação foi a de que era uma inflação dos alimentos , que passaria logo. Contudo, estamos vendo reajustes disseminados de preços”, enfatiza.