Bolsonaro inaugura exposição das roupas que ele e Michele usaram na posse

Jair e Michelle Bolsonaro estiveram juntos para inaugurar exposição com roupas da posse presidencial. (foto: Reprodução/TV Brasil)

Michelle diz que posse foi “memorável”

O presidente Jair(sem partido) e a primeira-dama,Bolsonaro, inauguraram, nesta segunda-feira (07/12), uma exposição com os trajes usados por ele na posse, em 1° de janeiro do ano passado. O memorial ficará no Palácio do Planalto, em Brasília.Durante a solenidade que marcou o início da exposição, com direito ao “corte” de uma fita verde e amarela, Bolsonaro fez propaganda para o alfaiate responsável por confeccionar o terno usado por ele. O “merchan” teve, inclusive, o endereço de atuação do profissional na capital federal.Sem apresentar dados concretos, ogarantiu que a economia nacional vai bem. “Apesar de uma pandemia e de outros problemas, o Brasil é um dos países que melhor está se saindo na questão da economia. Essa economia que é tão criticada. ‘Primeiro vida, depois economia’. Não. Mãos dadas. Economia e saúde de mãos dadas pela vida, pela propsperidade”, falou.Antes, Bolsonaro recordou aeleitoral. Ele aproveitou para agradecer Onyx Lorenzoni (Democratas), ex-colega de Câmara dos Deputados e atual ministro da Cidadania, um dos primeiros a “embarcar” na candidatura do capitão reformado. “Ninguém esperava. Pouquíssima gente esperava. O Onyx acreditou e deu azar que nós chegamos. É mais que uma marca. A gente espera, quando entregar a faixa ao futuro presidente, entregar um Brasil bem melhor do que pegamos no ano passado”, disse.Ao relembrar a, a esposa de Bolsonaro classificou a posse como “dia memorável para a nação”. Depois, Michelle fez menção ao discurso feito com o apoio de uma intérprete de libras.“Foi confeccionado um vestido, talvez um simples vestido, mas que hoje tem um simbolismo muito grande. Acabou trazendo visibilidade à comunidade surda, que por décadas foi esquecida”, afirmou, agradecendo estilista e costureira responsáveis pelo modelito.O casal estava acompanhado da filha, a pequena Laura.