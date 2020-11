Juiz de Fora e Uberaba elegem as primeiras prefeitas da história desses municípios

Polo econômico da Zona da Mata, Juiz de Fora teve alta abstenção, que significaria mais votos que os obtidos pelo 2º colocado (foto: Marcos Alfredo/Esp. EM - 8/5/20)







Margarida Salomão (PT) e Elisa Araújo (Solidariedade) serão as primeiras mulheres a ocuparem as prefeituras de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, e Uberaba, no Triângulo, respectivamente. Quarto maior colégio eleitoral de Minas, Juiz de Fora é a quinta economia de Minas, medida pelo Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 15,99 bilhões, segundo a Fundação João Pinheiro. Com população estimada em 573.285 habitantes, a cidade tem 410.339 eleitores e influencia uma série de municípios ao seu redor.





Ao todo, 290.842 juiz-foranos foram às urnas ontem. Margarida Salomão obteve 144.529 mil votos - 54,98% dos votos válidos, enquanto o empresário Wilson Rezato recebeu 118.349 mil votos – 45,02% dos votos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a abstenção foi de 119.497 votos (29,12%), ou seja, número superior ao obtido por Rezato. Pelas redes sociais, a prefeita eleita fez ontem uma promessa arriscada em tempos de crise econômica e sanitária: “Nosso compromisso é fazer a melhor gestão de toda a história de Juiz de Fora!”, afirmou.





Na área econômica um dos destaques do programa de governo de Margarida Salomão é criar um fundo de inovação para acelerar pequenos negócios. Ela prometeu também reforçar a indústria do conhecimento e fortalecer o turismo de eventos e a cadeia de negócios envolvendo a rede hoteleira e a fabricação de produtos típicos da região. Juiz de fora tem localização estratégica por estar localizada entre as principais capitais da região Sudeste do Brasil e serve como eixo industrial entre as cidades localizadas ao longo da BR-040.





Além de ter a primeira mulher à frente do Executivo municipal, pela primeira vez Juiz de Fora será governada pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Margarida Salomão, de 70 anos, disputou por outras três vezes a cadeira do Executivo; em 2008, 2012 e 2016 pelo PT, chegando, em todas as ocasiões, ao segundo turno, mas sem sucesso.





Ela é graduada em Letras (1968-1971) pela Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF; tem mestrado em Linguística (1974-1976) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); mestrado em Linguística pela University of California System, UC System, Estados Unidos (1978-1980); doutorado em Linguística (1986-1990) pela University of California System; pós-Doutorado (2006-2007) pela University of California. É também professora emérita da Universidade Federal de Juiz de Fora, com doutorado e pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, em Berkeley (EUA).





O vice-prefeito eleito é Kennedy Ribeiro, 49 anos, empresário nos setores de empreendimentos imobiliários, agronegócio e comércio. Ele tem ensino fundamental incompleto e atualmente é vereador de Juiz de Fora, tendo disputado vaga na Câmara Municipal em 2008, 2012 e 2016.

Em Uberaba, um dos principais municípios que sustenta o agronegócio em Minas Gerais, sede da Expozebu, importante evento do setor e que tem a tradição de receber presidentes da República, a empresária Elisa Araújo (Solidariedade), de 38 anos, exercerá o seu primeiro cargo público. Será também a primeira mulher prefeita da cidade e a candidata mais jovem a vencer uma eleição à prefeitura local.





Elisa, que contou com o apoio do governador Romeu Zema (NOVO), derrotou o jornalista e empresário Tony Carlos (PTB), 54 anos, obtendo 57.36% dos votos válidos (85.990 votos) ante 42,64% (63.932 votos) do seu adversário. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 225.412 eleitores de Uberaba, 161.867 (71,81%) foram às urnas ontem, sendo que 149.922 votaram nos candidatos (92,62%), 3.473 em branco (2,15%) e 8.472 anularam o voto (5,23%). Já as abstenções somaram 63.545 pessoas (28,19%).





No primeiro turno, Elisa Araújo também havia ficado em primeiro lugar, com 36,25%, 54.581 votos, e Tony em segundo, com 24,99% (37.625 votos). Formada em Arquitetura e Urbanismo e especialista em gestão de negócios, ela atua no setor industrial e foi a primeira mulher a assumir a presidência da regional Vale do Rio Grande da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Seu vice é Moacyr Lopes (Solidariedade).





O plano de governo da prefeita eleita apresenta sete diretrizes de trabalho: “políticas públicas com visão a longo prazo; redução do custo da máquina pública; eficiência e gestão qualificada; oportunidade e geração de emprego e renda; sustentabilidade; combate à corrupção; desburocratização e governo digital”, diz nota do Solidariedade.