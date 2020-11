Crivella diz que cumpriu missão, manda indiretas a Paes e agradece Bolsonaro

Derrotado no pleito deste domingo, 29, por Eduardo Paes (DEM), o atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), fez um pronunciamento há pouco para dizer que cumpriu sua missão e agradecer o engajamento de seus eleitores, sobretudo evangélicos. Sem citar o nome de seu adversário, Crivella falou por dez minutos fazendo referências indiretas a Paes. No fim, não respondeu se havia ligado para parabenizar o prefeito eleito.



"Quero agradecer a votação que fizemos. Os institutos de pesquisa falavam com convicção que não iríamos nem ao segundo turno", comentou Crivella, que perdeu para Paes em todas as zonas eleitorais do Rio.



Depois, o atual prefeito agradeceu o apoio recebido do presidente Jair Bolsonaro. "O presidente é um homem de convicções. Ele nos apoiou, esteve ao nosso lado, deu declarações. Ele contrariou a maré por suas convicções", disse Crivella, acrescentando que vai batalhar pela reeleição de Bolsonaro.



Marcelo Crivella foi recebido com gritos de cerca de 30 apoiadores que foram ao comitê do partido, em Jacarepaguá, na zona oeste. Ao deixar o local, alguns apoiadores soltaram fogos.