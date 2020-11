Emanuel Pinheiro (MDB) é reeleito prefeito de Cuiabá com 51,17% dos votos

Com 99,10% das seções apuradas, o atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), foi reeleito, com 51,17% dos votos. Em segundo lugar, ficou o atual vereador e candidato do Podemos, Abílio Jr., com 48,83% dos votos.



Com menos de 1% das seções para serem apuradas, Pinheiro tem uma vantagem de 1,34 pontos percentuais dos votos válidos, uma diferença de 6.170 votos.