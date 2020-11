Eleições 2020: Ibope não realizará pesquisas de boca de urna no segundo turno

O Ibope não vai realizar pesquisas boca de urna em nenhuma cidade do País neste segundo turno, informa a assessoria de imprensa do instituto. Não há justificativa oficial para a decisão até o momento.



Apesar disso, ainda consta registro no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de realização de pesquisas do Ibope em Recife e Porto Alegre, por exemplo. A assessoria esclarece que o registro não obriga a realização do levantamento.