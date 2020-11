David Almeida (Avante) vota com discrição em Manaus após falecimento da mãe

O candidato a prefeitura de Manaus David Almeida (Avante) votou com discrição neste domingo, 29, e falou rapidamente com a imprensa. Após deixar a urna, ele seguiu para o sepultamento da mãe, falecida na noite de ontem por complicações da covid-19.



"A situação da minha mãe me paralisou nos últimos 15 dias", disse. "Não é fácil desafiar pessoas que vêm saqueando o Estado há 30 anos. Nós ameaçamos as pessoas que geraram caos nessa cidade", completou.



David enfrenta o ex-governador Amazonino Mendes (Podemos), líder nas pesquisas de intenção de voto. Ele votou pela manhã e se disse confiante na vitória. Em seguida, lamentou o falecimento da mãe do adversário na campanha.