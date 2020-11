Melo vota em Porto Alegre e minimiza divulgação de pesquisa falsa

O candidato à prefeitura de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) foi às urnas na tarde deste domingo, acompanhado por familiares e apoiadores. Ele reafirmou preocupação com a alta abstenção na capital gaúcha, registrada no primeiro turno, e minimizou a divulgação de uma pesquisa falsa feita por sua equipe na noite de ontem.



"Quanto à pesquisa Datafolha, ela foi publicada na página oficial da Bandeirantes. A campanha captou essa informação e, tão logo foi informada que não era a pesquisa, retirou. Pronto, acabou", comentou o candidato a jornalistas ao deixar o local de votação, segundo informa o G1.



Na noite de ontem, a campanha de Melo compartilhou uma falsa pesquisa Datafolha que apontava seu favoritismo na véspera da eleição. A informação falsa foi publicada no site da TV Bandeirantes e compartilhada, além de Melo, por jornalistas gaúchos. O Datafolha, contudo, não realizou pesquisa de intenção de voto em Porto Alegre em 2020.



Melo enfrenta no segundo turno a candidata do PCdoB, Manuela D'Ávila. Os dois estão em empate técnico, segundo pesquisa Ibope.