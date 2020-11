Questão racial marca reta final da eleição em Porto Alegre

Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul e uma das cinco cidades do Estado a terem segundo turno, a disputa pelo segundo turno entre os candidatos Manuela DÁvila (PCdoB) e Sebastião Melo (MDB) será acirrada. A reta final da campanha foi marcada pelo assassinato no último dia 19 do mecânico Beto Freitas, homem negro, por seguranças do supermercado Carrefour e pela troca de acusações raciais entre os candidatos.



Nesta semana, Melo afirmou que registrou ocorrência no Palácio da Polícia contra a adversária por, segundo o candidato, ter lhe acusado "de ser racista". Em resposta Manuela afirmou que o candidato "tenta criar um fato eleitoral diante da incapacidade de dizer que discorda das declarações literais de seus aliados" e afirmou que o concorrente "responderá judicialmente".



Entre os apoios que Melo recebeu dos candidatos derrotados no primeiro turno está o do vereador Valter Nagelstein (PSD). Em áudio atribuído a Nagelstein, e defendido pelo vereador nas redes sociais, ele afirma que a bancada de cinco vereadores eleita pelo PSOL para a próxima gestão é composta por "jovens", "negros" e pessoas "sem nenhuma tradição política ou qualificação formal". A declaração causou revolta entre opositores que criticam as alegações de cunho racial.



Além de Nagelstein, também apoiam Melo os candidatos derrotados Gustavo Paim (PP) e João Derly (Republicanos). José Fortunati (PTB), que renunciou à sua candidatura após problemas apontados pela Justiça Eleitoral sobre o prazo de filiação do vice, também apoia o candidato. Já Manuela tem o apoio de Montserrat Martins (PV) e das outras candidatas na disputa, Juliana Brizola (PDT) e Fernanda Melchionna (PSOL), bem como da Rede, que não ofereceu candidato.



Derrotado no primeiro turno, o atual prefeito Nelson Marchezan (PSDB) disse que não apoiaria nenhum dos dois candidatos sob o argumento de que as duas candidaturas são "de confronto ao atual modelo de gestão da prefeitura de Porto Alegre". Entretanto, os diretórios estadual e municipal do seu partido, o PSDB, declararam que apoiam a reivindicação de Melo a fim de garantir a continuidade da atual gestão.



Intenção de votos



Segundo pesquisa Ibope encomendada pela rede RBS e divulgada deste sábado (28) Manuela tem 45% das intenções de votos totais contra 43% de Melo e ambos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais. Votos brancos são 8% e não responderam 4%.



Dos votos válidos, Manuela tinha 46% na semana passada, segundo o instituto, e passou para 51%. Já Melo tinha 54% e caiu para 49%. O levantamento ouviu 805 eleitores de Porto Alegre entre os dias 27 e 28 de novembro. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob RS-05561/2020.