Covid fica em segundo plano na capital do AM

Embora os hospitais de Manaus tenham ficado lotados durante a pandemia do novo coronavírus, o assunto ficou em segundo plano na disputa entre Amazonino Mendes (Podemos) e o ex-governador interino do Estado, em 2017, David Almeida (Avante).



Nos últimos dias, a campanha de Amazonino tem usado a propaganda para falar de suspeitas de irregularidades na gestão de Almeida.



O candidato rechaça as acusações e afirma que Amazonino, que já foi prefeito e governador três vezes, tem apoio de "caciques" do Estado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.