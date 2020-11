Em Fortaleza, Ibope mostra Sarto com 61% dos votos válidos e Wagner com 39%

Pesquisa Ibope divulgada na tarde deste sábado, 28, aponta vantagem do candidato da situação, José Sarto (PDT), em Fortaleza. Ele tem 61% dos votos válidos contra 39% do rival, Capitão Wagner (Pros), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.



Em votos totais, Sarto tem 54% e Wagner, 35%. Brancos e nulos somam 7%. Outros 4% não souberam responder.



Em comparação com o levantamento anterior, publicado em 23 de novembro, o pedetista cresceu um ponto porcentual e o candidato do Pros perdeu também um ponto, considerando os votos válidos.



Encomendada pela TV Verdes Mares, a pesquisa Ibope publicada neste sábado ouviu 805 eleitores de Fortaleza entre 26 e 27 de novembro. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e está registrada no TRE sob o protocolo CE 06026/2020.