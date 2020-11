Ibope mostra Edvaldo Nogueira com 62% dos votos válidos em Aracaju

O atual prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), está próximo da reeleição. Pesquisa Ibope divulgada na noite da quinta-feira, 26, mostra o pedetista com 62% das intenções dos votos válidos, que excluem nulos, brancos e indecisos. A adversária na disputa pelo comanda da capital sergipana, Delegada Danielle (Cidadania), soma 38%.



Quando levados em conta os votos nulos, brancos e indecisos, Edvaldo soma 53%, Delegada Danielle tem 32%. Brancos, nulos somaram 13% e não sabem ou não responderam, 3%.



No primeiro turno, Edvaldo obteve 45,54% dos votos válidos contra 21,32% da delegada.



O Ibope ouviu 504 eleitores de Aracaju entre os dias 24 e 26 de novembro de 2020.



O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos porcentuais para mais ou para menos.



A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação SE-05996/2020.