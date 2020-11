Governo de Minas afirma que agora pretende vender 100% da Codemig

Secretário Otto Levy participou de sabatina virtual da Assembleia Legislativa (foto: GUILHERME BERGAMINI/ALMG)

Tratada como uma das fontes de recursos financeiros pelo governo de Minas em caso de negociação, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) será observada por nova perspectiva pelo Executivo. O secretário de Planejamento e Gestão, Otto Levy, informou ontem o Estado pretende vender 100% da participação da empresa estatal, não os 49% pela antecipação dos recebíveis. Em dezembro de 2019, a Assembleia Legislativa de Minas deu aval para que o governo negociasse 49% da empresa. Desde então, a discussão não avançou na bolsa de valores de São Paulo, a B3. Em sabatina organizada pela Assembleia ontem, Levy manifestou o desinteresse na venda apenas dessa parcela.





“Existe autorização para vender 49%. Qual o problema de a gente vender um pedaço, só 49%? O valor será muito depreciado. Não estava aqui, mas sei que, no governo passado, tentou-se fazer essa venda. O valor que iria se arrecadar da venda de 49% era em algo de R$ 4 bilhões ou R$ 5 bilhões. Apresentamos um projeto de lei para antecipação desses recebíveis, a Assembleia aprovou, agradeço muito pela colaboração. Esperávamos arrecadar, apenas com venda de recebíveis, sem venda de participação, a mesma quantidade”, afirmou.





“Por isso, digo que vender esses 49% não é um bom negócio. A venda não concretizou porque, mesmo após a autorização da Assembleia, duas procuradoras do Ministério Público de Contas fizeram denúncias de forma a inviabilizar a operação, e tiveram parcial sucesso. Quando superamos isso, veio a pandemia, e o mercado não tem mais interesse em antecipação de recebíveis”, afirmou também o secretário durante sua participação no Assembleia Fiscaliza.





O secretário concluiu que o estado agora trabalha com a tentativa de vender até 100% da participação da Codemig. Assim como aconteceu em dezembro de 2019, a Assembleia também precisa aprovar essa negociação. “A proposta do governo é fazer a venda, pelo menos ter autorização para vender 100%, não quer dizer que vamos vender 100%, até por questão de governança a gente teria um preço melhor, inclusive, o governo já apresentou, tem um projeto de lei aí sobre esse respeito. Acho que essa seria a melhor saída para o Estado, que daria uma solução financeira para a gente equacionar questões salariais do funcionalismo público”.





A privatização da Codemig é tratada pelo governo de Minas como solução para problemas financeiros, em especial sobre os atrasos no pagamento do funcionalismo público. Desde que assumiu, o governador Romeu Zema (Novo) ainda não conseguiu normalizar a quitação dos vencimentos, mas os regularizou.