Carlos Viana assume como vice-líder e fala em empenho pelo metrô de BH

Escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para ocupar uma das vice-lideranças do governo no Senado, o parlamentar mineiro Carlos Viana (PSD) garante que o chefe do Executivo está empenhado na resolução do impasse sobre a verba bilionária que pode fomentar a construção da linha 2 do metrô de Belo Horizonte. Integrantes da bancada mineira em Brasília têm a expectativa de utilizar, na expansão do trem urbano da capital, cerca de R$ 1,2 bilhão arrecadados pela União por meio do pagamento de multas da antiga Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). A nomeação do novo líder deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje. Ele atuará ao lado de Fernando Bezerra (MDB/PE), Elmano Férrer (PP-PI) e Eduardo Gomes (MDB-TO) na articulação política para aprovação das pautas e propostas do governo na Câmara alta do Congresso Nacional.





Na última segunda-feira, Viana protocolou no Ministério Público Federal (MPF) ofício pedindo a anulaçãodo acordo do pagamento da punição. O temor do senador é que os recursos não sejam encaminhados ao metrô de BH. Viana assegurou ao Estado de Minas a atuação de Bolsonaro em prol do repasse das verbas. “O presidente, hoje, fez um compromisso comigo de encontrarmos uma solução para o metrô de Belo Horizonte o mais breve possível. Pode ser um novo acordo ou pode ser, inclusive, um planejamento que está sendo feito junto ao Tesouro para que haja uma compensação desses recursos”, explicou. O “novo acordo” citado por Viana é pedido por ele no documento entregue ao MPF. O parlamentar crê que o encaminhamento das parcelas ao Tesouro Nacional, como ocorre desde fevereiro, descumpre uma das cláusulas do contrato que trata da aplicação do dinheiro em estudos e intervenções ferroviárias.





A outra opção – que passa pela compensação dos recursos já enviados ao Tesouro – ocorreria por meio de papéis de investimento colocados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A linha dois do metrô ligaria o Calafate, na Região Oeste, ao Barreiro.





RODOVIA

Carlos Viana afirmou também ao EM que Bolsonaro vai assinar a ordem de serviço autorizando o asfaltamento de trecho ainda não pavimentado da BR-367. A obra vai abranger os quilômetros que ligam as cidades de Jacinto e Salto da Divisa, ambas no Vale do Jequitinhonha. A ideia de Viana é que Bolsonaro assine o termo que permite o início das obras em visita a Minas Gerais, no início de dezembro. A data mais provável é o dia 7. Mesmo que a viagem não saia do papel, a pavimentação está assegurada.





“Meu desejo é que ele vá a Salto da Divisa, a última cidade mineira (antes da Bahia) e a mais prejudicada pela questão (da ausência) do asfalto”, afirmou. O dinheiro para a intervenção está sob o guarda-chuva do Ministério da Infraestrutura. A obra está orçada em R$ 60 milhões. Metade é oriunda do valor das emendas pensadas coletivamente pela bancada mineira em Brasília. Segundo Viana, a última licença ambiental necessária para a obra foi expedida na sexta-feira passada.





Viana afirmou também que atuará ao lado de Fernando Bezerra, Elmano Férrer e Eduardo Gomes na articulação política para aprovação das pautas e propostas do governo na Câmara alta do Congresso Nacional. Uma das prioridades do Palácio do Planalto para 2021 passa pela reforma tributária. O senador vai atuar nas tratativas em torno do tema para, em suas palavras, garantir que a reforma “seja completa”. Outra pauta na mira do pessedista é a Proposta de Emenda à Constituição Emergencial, que possibilita, ao governo, o corte de gastos obrigatórios quando as despesas atingirem um “teto”. O senador deve trabalhar em ajustes no texto. “Há alguns pontos que ainda precisam de consenso. Vamos começar a discutir já nesta semana, com o retorno do Davi Alcolumbre (presidente do senado, Dem/AP) a Brasília”, explicou.





PRIMOS

A nomeação de Viana como vice-líder ocorrerá menos de um mês após Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, primo dos filhos de Bolsonaro, virar servidor do gabinete da liderança do PSD em Brasília. Como o EM revelou à época, Léo Índio foi admitido para dar expediente no gabinete de Viana. O senador, no entanto, afirmou que a contratação do assessor nada tem a ver com sua ida à vice-liderança do governo. “Fui eu que o convidei por conta da experiência que tem no Congresso e também no trabalho junto aos ministérios. Em Brasília, temos muitas demandas. Hoje, atendo, tranquilamente, 450 prefeitos. Das prefeituras que tenho contato direto, tenho entre 1.200 e 1.500 demandas diferentes”, disse.





Segundo o parlamentar, Léo Índio será responsável por auxiliar o gabinete no relacionamento junto às cidades. Antes, o rapaz trabalhava no gabinete de Chico Rodrigues (DEM-RR), ex vice-líder de Bolsonaro, exonerado do posto após ser flagrado com dinheiro na cueca em operação da Polícia Federal.