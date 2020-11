Viana garante asfaltamento de trecho da BR-367 e projeta 'visita' do presidente

Carlos Viana foi escolhido por Bolsonaro como vice-líder após exoneração de senador flagrado com dinheiro na cueca. (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

O senador mineiro(PSD), novo vice-líder de Jair Bolsonaro (sem partido) no Senado Federal , garantiu, nesta terça-feira (24/11), que o presidente vai assinar a ordem de serviço autorizando o asfaltamento de trecho ainda não pavimentado da. A obra vai abranger os quilômetros que ligam as cidades de Jacinto e Salto da Divisa, ambas no Vale do Jequitinhonha.A ideia de Viana é que Bolsonaro assine o termo que permite o início dasem visita a Minas Gerais, no início de dezembro. A data mais provável é o próximo dia 7. Mesmo que a viagem não saia do papel, a pavimentação está assegurada.“Meu desejo é que ele vá a Salto da Divisa, a última cidade mineira (antes da Bahia) e a mais prejudicada pela questão (da ausência) do asfalto”, afirmou o senador, aoO dinheiro para a intervenção está sob o guarda-chuva do Ministério da Infraestrutura. A obra está orçada em R$ 60 milhões. Metade do valor é oriunda do valor das emendas pensadas coletivamente pela bancada mineira em Brasília. Segundo Viana, a última licença ambiental necessária para a obra foi expedida na sexta passada (20).A nomeação do novo líder deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta (25/11). Ele atuará ao lado de Fernando Bezerra (MDB/PE), Elmano Férrer (PP-PI) e Eduardo Gomes (MDB-TO) na articulação política para aprovação das pautas e propostas do governo na Câmara alta do Congresso Nacional.