Covas tem 48% e Boulos, 35%, diz Datafolha

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), candidato à reeleição, tem 48% das intenções de votos e o candidato Guilherme Boulos (PSOL), 35%, de acordo com a primeira pesquisa do instituto Datafolha no segundo turno da eleição municipal na capital paulista, divulgada nesta quinta-feira, 19, pelo jornal Folha de S. Paulo. Se fossem contabilizados apenas os votos válidos (excluídos brancos e nulos e indecisos), o tucano teria 58% e Boulos, 42%. De acordo com a pesquisa, 13% afirmam que anularão ou votarão em branco e 4% dizem não saber.



O Datafolha entrevistou 1.254 mil eleitores nesta terça, 17, e quarta-feira, 18, e o levantamento tem margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou menos. A pesquisa foi contratada pela Folha de S. Paulo e pela Rede Globo, e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número SP-03437.



Covas chegou na frente ao segundo turno, com 32,85% dos válidos recebidos neste domingo, 15, quando foi realizada a primeira etapa do pleito. Boulos obteve 20,24%. Os votos válidos excluem os em branco e nulos, descartados na apuração.