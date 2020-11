Kalil não quer mexer em time que está ganhando

Com votação expressiva, Alexandre Kalil trouxe auxiliares na prefeitura para sua campanha vencedora (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Uma reunião entre Alexandre Kalil (PSD), prefeito reeleito de Belo Horizonte, e secretários marcou a ratificação do interesse do chefe do Executivo em seguir com a mesma equipe para o mandato seguinte, que se inicia em 2021. O encontro ocorreu na segunda-feira, na Prefeitura de BH, localizada na Região Central da cidade. A satisfação de Kalil com a equipe que chefia as 16 secretarias da Prefeitura de BH já foi exposta pelo prefeito. “Eu já convidei minha equipe a continuar porque não fiz nada sozinho”, disse em evento de campanha.

Reeleito prefeito de BH com 63,36% dos votos válidos, seis vezes mais do que o segundo colocado (Bruno Engler – 9,95%), Kalil costuma lembrar que veio do futebol e de lá conhece o dito popular de que em time que está ganhando não se mexe e essa é sua intenção para o início do seu segundo mandato.

Durante a campanha eleitoral, o prefeito chegou a incluir os chefes das devidas pastas nas reuniões e demonstrava que contava com eles caso seguisse no poder. Ângela Dalben (Educação), Jackson Machado (Saúde), Maíra Colares (Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania) e Maria Caldas (Política Urbana) foram alguns dos que fizeram parte desses encontros.

A única mudança que deve ser feita e já é certa diz respeito ao cargo de vice-prefeito. Fuad Noman (PSD) integrou a chapa vencedora nas eleições municipais deste ano e substituirá Paulo Lamac (Rede) no posto. Fuad Noman foi o secretário de Fazenda da Prefeitura de BH de janeiro de 2017 a maio deste ano, quando começou a trabalhar na campanha com Kalil. João Antônio Fleury Teixeira, que era secretário-adjunto da pasta, a chefia desde então.

O anúncio do secretariado para o mandato de 2021 a 2024 deve ser feito em dezembro. Já a posse acontecerá em janeiro de 2021. Apesar disso, alguns servidores da Prefeitura de BH que seguirão nos devidos cargos já começaram a ser renomeados. O líder de governo na Câmara Municipal de BH é outro nome que deve seguir. Mesmo investigado pela Polícia Civil, Léo Burguês (PSL) foi reeleito vereador e tem a confiança de Kalil, que o apoiou durante a campanha.