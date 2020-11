Prefeito de Serra do Salitre consegue novo mandato com 92% dos votos

''Na educação, temos seis escolas do município e três do estado. Reformei cinco e construí uma das seis. Para a infância, temos duas. Talvez sejamos uma das primeiras cidades do Brasil que vão acabar com a fila de espera das creches'' - Joca Silveira, prefeito reeleito de Serra do Salitre (foto: REPRODUÇÃO/FACEBOOK)

O prefeito de Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, Joca Silveira (Avante), foi re- eleito com 92,26% dos votos válidos. Ele conquistou novo mandato com 30,29 pontos percentuais a mais do que em 2016. “Isso é resultado do trabalho da minha equipe, de tudo feito nestes anos. Foi um mandato voltado para todo o município, sem politicagem. Olhamos todos da mesma forma. E na saúde e na educação fizemos investimentos, por isso conseguimos essa votação expressiva”, afirmou ele ao Estado de Minas. Joca e a vice, Izael, conseguiram 6.712 dos 7.275 votos válidos. Ele conta que o município, com 11.668 habitantes, evoluiu na atual gestão e já aponta o principal desafio para o próximo mandato: saneamento básico.





“Na educação, temos seis escolas do município e três do estado. Reformei cinco e construí uma das seis. Para a infância, temos duas. Reformei uma delas e a ampliarei. Talvez sejamos uma das primeiras cidades do Brasil que vão acabar com a fila de espera das creches. Na saúde, reformei postos e construí mais três, além de uma unidade básica. No nosso hospital, reabrimos o bloco cirúrgico, e praticamente saímos de 17 leitos para 42, além de ser essa referência aqui na região. Além de reformas em praças públicas”, pontuou.





“Para o futuro, vejo que o maior problema é a infraestrutura, o tratamento de esgoto. Não é fácil, é caro, a estação do tratamento é um dos maiores desafios, são R$ 8 milhões para resolver isso, e estamos pleiteando junto à Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Tem também questão de resíduos sólidos, e buscamos junto à Amapar fazer um aterro controlado. É algo que nos preocupa muito”, completa.





Joca, que trabalhava no agronegócio, especialmente com café, venceu a eleição em 2016. “Sou mais de centro, não sou mais voltado nem pela esquerda nem por outra. Apesar de ter um histórico político na família, nunca tinha me envolvido até 2016, quando fui eleito,” afirmou. Diz também ter percebido necessidade de renovar a política municipal: “Aqui na região, em praticamente todas as cidades, Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba, aconteceu isso. As pessoas saíam da vida privada ao público, pois questionamos. A partir disso, a gente apostou que dava para fazer e que tínhamos como trabalhar melhor. Não sou nem direita e nem esquerda. Porque o que tem de bom temos que aproveitar, independentemente de lado”.





No início deste ano, Joca deixou o PV e se filiou ao Avante, a convite do deputado estadual Bosco (Avante). Joca conta que a cidade seguiu um programa do governo estadual para lidar com a pandemia do novo coronavírus. “A gente alinhou com o Minas Consciente, e na nossa região foi referência. Das pequenas cidades, foi uma das que montaram um pequeno hospital de campanha com 35 leitos. Acabamos virando referência e deu maior segurança para caminhar, pois trabalho, honestidade e transparência credenciam qualquer gestor a colocar o nome novamente à reeleição”.