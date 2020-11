Reeleito, prefeito terá de se aliar em Pará de Minas

Elias Diniz (E) conseguiu novo mandato, com 732 votos a mais, mas terá de lidar com Câmara de opositores (foto: Facebook/Reprodução)

Em Pará de Minas, cidade localizada no Centro-Oeste mineiro, a disputa entre o prefeito Elias Diniz (PSD) e o ex-prefeito Antônio Júlio (MDB) foi acirrada até o fim. Com diferença de 732 votos, Elias Diniz garantiu mais quatro anos à frente da Prefeitura. O candidato do PSD teve 13.915 votos, ou 32,16%, ante 13.183 votos de Júlio, ou 30,47%.





Em seu discurso da vitória, Elias destacou que Pará de Minas precisa de união para continuar no rumo do crescimento. “O nosso povo confiou essa administração a mim e vou fazer muito mais porque a nossa casa está organizada. Iremos trabalhar para o povo. Quero parabenizar todos os candidatos. Não é fácil ser candidato. Agora é momento de união em prol da população. Essa terra é uma terra sagrada, de prosperidade. Vamos conduzir para que desenvolva ainda mais, porque a população merece”.





O prefeito reeleito disse que no próximo mandato a Educação e a regularização fundiária serão duas prioridades. “Nossa primeira administração foi pautada na saúde, que estará sempre em primeiro lugar. O que nós precisamos agora é [nos] dedicar ainda mais à Educação. Vejo que precisamos trabalhar com a mobilidade urbana. E vamos continuar com o Reurb-S (procedimento de Regularização Fundiária Urbana), o Reurb Social. Mais de sete mil casas vão receber suas escrituras, tudo organizado, dando segurança jurídica [às famílias]”.´





Barreiras

A Câmara dos Vereadores promete impor empecilhos à nova gestão do prefeito Elias Diniz. Isso, porque o partido do prefeito reeleito, o PSD, elegeu apenas um parlamentar. Elias se candidatou na conhecida chapa ‘puro sangue’. O MDB, partido do seu principal oponente, elegeu cinco vereadores e terá a maior bancada do Executivo paraminense.





A coligação que viabilizava a candidatura de Antônio Júlio elegeu ainda mais três parlamentares: um do PSL, um do PODE e um do PTB. Dos 17 vereadores da cidade, pelo menos oito deverão fazer oposição a Elias.O PSDB também conseguiu eleger um vereador a mais para o próximo mandato e terá a segunda maior bancada, com quatro parlamentares. O PSB elegeu dois vereadores e PSD, PSL, PODE, Republicanos, Cidadania e PTB elegeram um parlamentar cada. O Legislativo paraminense, aliás, sofreu grande renovação. Apenas seis vereadores foram reeleitos – Marcílio (MDB), Niltinho do São Cristóvão (MDB), Toninho Gladstone (PSDB), Dilé da Multsom (PSDB), Márcio Lara (PSD) e Carlinhos da Telefônica (PODE).