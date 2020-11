Nikolas Ferreira escracha feminismo, aborto, mas pega leve com Bolsonaro: 'Em qual crime ele está envolvido'?

'Mais uma vez, você está falando dos parentes do Bolsonaro e não do cara que me apoiou', diz Nikolas Ferreira, ao ser confrontado com o envolvimento da família do presidente em esquemas de rachadinha. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press) Nikolas Ferreira (PRTB) ostenta 29.388 votos e uma coleção ainda maior de certezas. Por vezes, nem parece um jovem de 24 anos, eleito para um primeiro mandato. Rígido, seu discurso tem pinceladas de sermão de igreja e acusações de tribunal. Especialmente quando o assunto são os parlamentares de esquerda, espectro político que ele classifica como “naturalmente errado” e “mau”. Segundo no ranking de votação da Câmara Municipal de Belo Horizonte nas eleições deste domingo (15),(PRTB) ostenta 29.388 votos e uma coleção ainda maior de certezas. Por vezes, nem parece um jovem de 24 anos, eleito para um primeiro mandato. Rígido, seu discurso tem pinceladas de sermão de igreja e acusações de tribunal. Especialmente quando o assunto são os parlamentares de









Jair Bolsonaro (sem partido), Dúvida e ponderação são características que o jovem demonstra apenas ao falar das polêmicas e escândalos que envolvem o presidente(sem partido), de quem chegou a receber apoio explícito nas redes sociais . “Não é mais prudente aguardar o desenrolar da história?”, propôs, ao ser confrontado com o envolvimento do chefe do executivo em esquemas da rachadinha (desvio de salários de assessores para o parlamentar ou secretário a partir de um acordo pré-estabelecido).





Estado de Minas, Ferreira falou também sobre as propostas de seu mandato. Além de “combater a esquerda”, ele diz que pretende “investir no social”, a fim de mostrar que a pauta também é cara à direita.



O senhor disse à imprensa no domingo (15) que será “uma muralha contra a esquerda”. Quais pautas desse espectro político pretende combater e por que acha que ameaçam a cidade?



Uma das questões é a ideologia de gênero. A esquerda quer abordar isso nas escolas. E estou atento, pois o que eles não conseguem passar no âmbito da União e do estado, eles tentam aprovar na esfera municipal. Outro ponto que vou combater é qualquer discurso que venha relativizar a vida, qualquer tipo de palestra ou atividade que defenda o aborto. Vou trabalhar para que nenhuma dessas pautas passe. A esquerda, ela é muito criativa. Eu não consigo descrever tudo o que ela pode fazer no âmbito municipal porque eles são muito criativos. Coisas que não são nem da competência do vereador, eles querem pautar na câmara. A ideologia de gênero, o aborto e o feminismo são exemplos disso. Eles fazem uma ginástica mental muito grande para inserir o progressismo dentro da nossa cidade. Mas, enquanto eu estiver na câmara, vou fazer de tudo para que nenhuma proposta ideológica deles passe.





Mas o senhor não está a serviço apenas do seu eleitorado. Como todo vereador, terá que atuar em benefício de todos os cidadãos, incluindo os que se identificam com a esquerda. Como pretende equilibrar suas preferências e deveres?



Pode ter certeza de que as pautas que forem boas para a cidade, principalmente as econômicas e de educação, tudo o que seja para facilitar a vida das pessoas e para o bem comum da capital, eu vou apoiar, mesmo se o autor das propostas for uma pessoa de esquerda. Agora, quanto aos projetos de lei da esfera ideológica, eu preciso representar os 29.388 que me elegeram.





O senhor acusa a esquerda de agir conforme “ideologias”, mas também tem a sua, que é religiosa e conservadora. Não acha que precisa ficar atento a isso para exercer seu mandato de forma satisfatória?





O cristianismo não é uma ideologia. Ele tem como base Cristo. Quer dizer nada mais que ser um imitador de Cristo.





Mas tem gente que não acredita em Cristo.





Eu sei. Mas trata-se da cosmovisão, no sentido de que, ainda que você não concorde, aquilo ali vai estar certo. Você não pode ignorar uma religião que construiu a civilização ocidental inteira.





O senhor tem certeza de que quer afirmar isso? Não acha muito impositivo?



Não é impositivo, é a realidade. As universidades foram criadas por quem? Precisamos dar mérito a quem tem mérito. Depois que a esquerda erguer a sua maior instituição de caridade do mundo, como as mantidas pelas igrejas evangélicas e católicas, quando ela construir uma civilização, quando ela apresentar filósofos que mudem a história da humanidade, aí ela pode querer reivindicar alguma coisa. Até lá, ela só vai ser uma ideologia que matou milhões de pessoas. De todo modo, é importante ressaltar que eu vou combater a Duda no campo ideológico. Naquilo que disser respeito ao trabalho que ela fizer na câmara voltado ao bem comum, pretendo reconhecer.





No domingo o senhor afirmou não reconhecer Duda Salabert como mulher. Sua postura foi avaliada como transfóbica pela comunidade LBGTQI+. O senhor não teme ser processado, considerando que transfobia agora é crime equiparável ao racismo?





É biologia. Eu não estou falando algo que eu acho. Ele é um homem. E é importante deixar claro que não existe nenhuma criminalização com relação à biologia. Simplesmente estou falando aquilo que a ciência diz. Por favor, me aponte onde eu tive uma atitude homofóbica e onde há jurisprudência ou qualquer ordenamento jurídico que diz que fui transfóbico. Chamar um homem de homem não é transfobia, é dizer aquilo que ele é à luz da ciência. Mudem a ciência.





O senhor foi um dos cinco vereadores a quem o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) manifestou apoio explícito. Como é a sua relação com ele?





Conheci o presidente Jair Bolsonaro em 2015. Estive no gabinete dele (então deputado federal pelo Rio de Janeiro) por conta de uma viagem que fiz para acompanhar a segunda votação do impeachment da (ex-presidente) Dilma (Rousseff). Viajei junto com o deputado federal Cabo Júlio Amaral (PSL-MG). Lá, apresentamos o movimento Direita Minas para Bolsonaro. Nesta última semana, eu estive novamente no Palácio da Alvorada, tomei um café com o presidente. A gente conversou e ele então manifestou apoio à minha campanha.





O senhor diria que apoia irrestritamente o presidente?





Com certeza.





Inclusive no que diz respeito à condução da pandemia de COVID-19?





Ele lidou de maneira certa com a pandemia. A gente pôde ver isso. Enquanto ele estava defendendo que a economia era “vida”, que havia condição de manter o comércio aberto de forma segura e responsável, prefeitos e governadores assumiram uma postura ditatorial, impedindo as pessoas de ir e vir, quebrando um princípio básico da nossa Constituição, que é a liberdade. Isso sem subestimar o vírus, mas com atenção à economia, porque ela também é vida.



Sem as políticas adotadas pelos prefeitos, não teríamos tido mais mortes?





A forma como se lidou com isso foi histérica. Inclusive o Átila “Marinho” (Átila Iamarino, microbiologista brasileiro com pós-doutorado em virologia pela Universidade de Yale) disse que morreriam três milhões de pessoas. As pessoas ficaram completamente histéricas com relação a isso. Só que, de repente, convencionou-se que estava liberado andar em ônibus lotados, pegar um avião com alguém sentado ao lado. Mas, na rua, o distanciamento social precisava ser mantido. Ficam algumas perguntas diante disso: se o distanciamento funciona, para quê a máscara? Se a máscara funciona, por que o distanciamento? E se os dois funcionam, por que a quarentena? Para mim, as medidas impostas na pandemia, além de histéricas, foram políticas. A gente observa várias hipocrisias e inconsistências. Por exemplo, fechar os shoppings tradicionais e deixar o (shopping popular) Oiapoque aberto durante um período. Qual o sentido disso? Qual o sentido de obrigar uma pessoa a entrar em um shopping com máscara mas, quando ela se senta, permitir que ela retire?





A ciência demonstra que flexibilizar, ainda que com a adoção de medidas de higiene, é perigoso dentro de um cenário de alto risco de transmissão do vírus. Por isso a quarentena: os cuidados só são eficazes quando a propagação da COVID está mais controlada.





Muitas pessoas poderiam ter sido curadas inclusive com o protocolo de hidroxicloroquina. Realmente, as pessoas que usaram o medicamento de maneira precoce tiveram resultado. Num momento de pandemia, para salvar vidas, é preciso fazer algo. Não tem condição simplesmente dizer às pessoas para ficarem em casa. E na favela, como é que faz? ‘Ah, fica em casa, a economia a gente vê depois’. Mas e o pão de todo dia que o trabalhador precisa colocar na mesa? A pessoa não morre de COVID, mas morre de fome.





E quanto o combate à corrupção, que é uma das bandeiras da sua campanha? O presidente tem sido associado a alguns escândalos.





Em qual crime ele está envolvido?





Por exemplo, o escândalo da rachadinha. Os filhos dele são investigados em operações montadas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal….

Você está falando do presidente ou dos filhos dele?





Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, a esposa do presidente recebeu, mais de uma vez, recursos supostamente oriundos da prática de rachadinha.





Mais uma vez, você está falando dos parentes do Bolsonaro e não do cara que me apoiou.





Você acha possível excluir o presidente desses escândalos?

É simples: alguma das contas bancárias que recebeu o dinheiro rachadinha é dele? Já existe alguma sentença? Não é mais prudente aguardar o desenrolar da história?





Como pretende construir sua relação com o prefeito reeleito Alexandre Kalil (PSD)?





Eu vou fazer o meu papel legislativo de fiscalizar o prefeito e fazer uma oposição firme a ele. Porque não pode um prefeito que, de manhã, acha que é rei e, de tarde, ele tem certeza. Ele fechou os estabelecimentos, não tem nenhum planejamento. Então eu vou cobrar planejamento. Se vier uma segunda onde, ele vai fechar a cidade de novo sem estabelecer diálogo com a população? Então, pode ter certeza de que se ele agir novamente sem diálogo, eu vou estar lá para ser oposição.





Quais são as suas principais propostas? O que o povo de BH pode esperar do senhor?





Estruturação da segurança pública. Vou trabalhar também para desburocratizar a liberação de alvarás, para que o empreendedor, realmente, consiga empreender aqui. Quero propor ao executivo a redução do peso do estado sobre o empreendedor. Tenho inclusive um projeto que propõe revogar leis inúteis em BH, o chamado “revogaço”. Se não me engano, foi o (vereador) Mateus Simões (Novo) quem começou isso por aqui e eu vou dar continuidade. Pretendo ainda atuar na parte social, para mostrar que não é só a esquerda que se preocupa com o social. No âmbito da educação, quero inserir educação financeira e empreendedorismo no currículo das escolas. E, no que diz respeito à segurança pública, vou trabalhar para fortalecer a Guarda Municipal, para termos mais liberdade econômica aqui no município.