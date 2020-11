JHC e Alfredo Gaspar disputam o segundo turno em Maceió

O candidato do MDB à Prefeitura de Maceió, Alfredo Gaspar de Mendonça, vai disputar o segundo turno das eleições com João Henrique Caldas, o JHC, do PSB. O candidato do MDB conseguiu 28,87% dos votos válidos, ante 28,56% do candidato do PSB. Davino Filho (PP) ficou com o terceiro lugar, com 25,51% dos votos válidos.



Alfredo Gaspar comemorou o resultado ao lado do governador de Alagoas, Renan Filho (MDB). Em rápido depoimento, ele disse que continuará com a mesma estratégia de campanha, que considera propositiva. "Entrei na política aos 50 anos de idade, deixando a minha carreira de promotor de Justiça para fazer o bem e fazer bem feito", ressaltou.



Assim como Gaspar, JHC disse que seguirá com campanha propositiva, apresentando ao povo o que considera as melhores soluções para Maceió. "Agradecer a cada maceioense pela confiança e tenho certeza de que juntos vamos vencer, pois mudar Maceió é pra já", enfatizou.



O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) contabilizou 381.808 votos válidos. Votos nulos somam 9,29%, e brancos atingem 4,73%. As abstenções totalizam 25,04%.