Eleições 2020: Em Confins, Pezão leva Prefeitura com vantagem de 33 votos

Pezão conquistou pouco mais de 35% dos votos e governará Confins nos próximos quatro anos (foto: Facebook/Reprodução)

Em Confins, cidade localizada na Grande BH e que abriga o Aeroporto Internacional, o atual prefeito Celso Antônio da Silva (PSDB), o Totô, não chegou a brigar pelo Executivo, amargando a terceira posição, com 1.134 votos, ou 21,32% do eleitorado.





Mas a disputa foi acirrada e, voto a voto, Geraldo Gonçalves dos Santos, o Pezão (Solidariedade), e Juninho de Sinô (Republicanos) se revezavam na liderança durante a apuração. Com uma diferença de apenas 33 votos, Pezão foi eleito para governar Confins nos próximos quatro anos.





Pezão conquistou 1.895 votos, ou 35,63%. De madrugada, o candidato do Solidariedade comemorou a vitória com uma carreata pelas ruas de Confins e ainda não falou com a imprensa.





Entre suas propostas de campanha, prometeu apoio aos taxistas do município, um dos maiores entraves atualmente na região. Os profissionais que atuam no aeroporto dividem espaço com os motoristas autorizados pelo Estado e com os permissionários de Lagoa Santa. A disputa por passageiros é antiga, com diversas ocorrências policiais e o município busca uma solução amigável e pacífica para a situação.





Pezão também promete implantar um Distrito Industrial na cidade para atrair empresas e gerar emprego e renda para a população. Atualmente, a maior parte da população de Confins trabalha em outras cidades, como Belo Horizonte, devido à falta de oportunidades no município.





Câmara com pouca renovação

Dos nove vereadores de Confins, cinco conseguiram se reeleger. Wenderson Contador deixou o PV, ingressou no PDT e foi o parlamentar mais votado, com 341 votos, garantindo a reeleição. Outro que conquistou mais quatro anos no Legislativo é Cristiano Vertelo, do Republicanos. Ele, que na eleição passada se elegeu pelo PSD, conquistou 274 votos. Já Flávia de Lair (PSDB) será a única mulher na Câmara no próximo mandato. Ela conseguiu a reeleição com 184 votos.





O atual presidente do Legislativo, Antônio Francisco (PSD), o Casão, também manteve sua cadeira na Câmara, com apenas 114 votos. Mário da Gameleira (PP) fecha o grupo dos reeleitos, com 112 votos.





Entre os novatos estão Charles do Dia (Republicanos), que conquistou 191 votos; Fulico (Solidariedade), com 171 votos; Deivin (PDT), com 161 votos; e Derson Coyote (PSDB), com 112 votos.





Dos quatro partidos que têm maioria na Câmara atualmente, apenas o PSDB manteve seus dois vereadores. Ao seu lado estarão, a partir de 2021, o PDT e o Republicano. Com um vereador cada estão o Solidariedade, o PSD e o PP.