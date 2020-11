Troca de farpas já começou

Bruno Covas, que tem apoio do governador João Doria, se apresenta como 'candidato experiente' (foto: Nelson ALMEIDA/AFP)







Confirmados para a disputa do segundo turno em São Paulo, os candidatos Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) já trocaram farpas no final da noite de ontem. Com 99,92% das urnas apuradas, o tucano tinha 32,86% dos votos, contra 20,24% do psolista, que cresceu na reta final. Celso Russomano (Republicanos), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, teve queda surpreendente, ficando com 10,50%, em quarto, superado também por Márcio França (PSB), com 13,64%.

Covas é tem o apoio do governador João Doria. "A esperança venceu os radicais no primeiro turno e a esperança vai vencer os radicais no segundo turno", disse o tucano. “Eu vi o Covas falar de radicalismo. Radicalismo, para mim, é gente virar lixo para poder comer, é o abandono do povo. Nós queremos e vamos inverter prioridades, tirar a periferia do abandono", reagiu Boulos.

Guilherme Boulos, que cresceu na reta final, diz que está pronto para inverter prioridades na cidade (foto: Roberto Costa/Estadão)

O tucano insistiu na tecla da experiência, para se diferenciar do oponente. "Vemos um momento histórico difícil, uma crise social e uma crise econômica a ser vencida que não é exclusividade da cidade de São Paulo, e a cidade mostrou que quer alguém que possa ter a experiência para enfrentar esse grande desafio que nós temos à frente", falou o prefeito, referindo à pandemia do novo coronavírus.

Boulos, porém, criticou a prefeitura no trato da COVID-19. "São Paulo é a terceira cidade no mundo com mais mortes por coronavírus, mas tem hospitais fechados. A periferia está abandonada pelo PSDB. Eu não apareço na periferia de quatro em quatro anos para fazer promessas. As pessoas aqui não são estatísticas, são gente", disse.

Covas afirmou que, aos 40 anos, sente-se honrado e um privilegiado por "enfrentar o maior desafio" da vida dele, "que é ser prefeito da cidade de São Paulo". "Me sinto preparado e tenho a convicção que da mesma forma que ganhamos no primeiro turno, vamos ganhar também no segundo turno." Ele agradeceu o apoio do governador de São Paulo, João Doria, e disse que "governar exige ter atitudes e coragem". "Esse é nosso caminho, da ação e da responsabilidade."





PADRINHOS O psolista ironizou o apadrinhamento político do rival. "A cidade acompanhou, nós tínhamos 17 segundos na televisão contra quase 4 minutos do atual prefeito. Nós não tínhamos nem temos nem queremos apoio de máquinas do governo federal, do governo estadual e da prefeitura", afirmou.

Ele se apresentou como 'surpresa' da eleição e projetou que, com mais oportunidade para debater, terá chance de crescer. "Tivemos nesse primeiro turno um resultado que surpreendeu muita gente", completou e vislumbrou, no segundo turno, os 10 minutos por dia que ele e Covas teriam para expor suas propostas, além dos debates.

Entre outros candidatos, Arthur do Val (Patriotas), ficou em quinto, com 9,78% da votação, enquanto Jilmar Tatto (PT), amargou o sexto lugar, com 8,65%. Ex-líder do governo bolsonaro na Câmara Federal, Joice Hasselmann (PSL) obteve apenas 1,84% dos votos.









Ministro compara apuração lenta a 'pequeno acidente'





O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, disse na noite de ontem que o atraso na divulgação dos resultados das eleições municipais deste ano é um "pequeno acidente de percurso sem nenhuma vítima".

"Lamento, vai atrasar. Não há nenhum risco de que o resultado não mostrar efetivamente o que foi votado", disse Barroso a jornalistas. "Foi um pequeno acidente de percurso sem nenhuma vítima, salvo um atraso na divulgação final do resultado. Um atraso que, espero, seja apenas de algumas horas."

A mudança no processo de totalização teria sido responsável pelo atraso, segundo Barroso, presidente do TSE (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Antes da coletiva de imprensa de Barroso, o TSE informou que os "dados estão sendo remetidos normalmente pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e recepcionados normalmente pelo banco de totalização, que está somando o conteúdo de forma mais lenta que o previsto". Havia promessa de solução pelo setor técnico, mas até as 22h, por exemplo, São Paulo, capital, registrava só 0,39% de totalização. Belo Horizonte, 12,01%.

Neste ano, o pleito conta com uma novidade no processo de totalização dos votos. Agora, essa etapa está concentrada no data center do TSE, enquanto que nos últimos pleitos o processamento era feito nesses sistemas dos TREs. Ou seja, houve uma redução de 27 pontos de totalização para um.

No sábado, o secretário de tecnologia da informação do TSE, Giuseppe Janino, afirmou que a mudança traria várias vantagens, como na "economicidade, segurança, gerenciamento, e na agilidade".

ATAQUES O TSE sustentou que o atraso não tinha nenhuma relação com o vazamento de dados pessoais de servidores ou com a tentativa de ataque cibernético registrada pela manhã. Barroso relatou que houve uma ofensiva cibernética ao sistema que abriga as informações da Justiça Eleitoral, mas que foi totalmente neutralizada. "Houve de fato tentativa de ataque com quantidade de acessos maciços para tentar derrubar o sistema como um todo", afirmou o ministro. "Estamos atentos, ataques são preocupação do mundo contemporâneo".

Quanto às informações de cadastros vazados de funcionários do TSE, o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, disse que a Polícia Federal está investigando e afirmou que análises preliminares apontam que o acesso às informações ocorreu antes de outubro e que os dados obtidos são 'antigos', relativos a 2001. "A Polícia Federal está em busca do autor do acesso a esses dados, da sua identificação e, logicamente, sua prisão", explicou.





















e mais...









» Justificativa

O eleitor que não conseguiu comparecer às urnas ontem e tentou, sem sucesso, acessar o aplicativo do TSE, tem até 60 dias para apresentar justificativa pelo e-Título, pelo Sistema Justifica na internet ou entregar o Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição) em qualquer zona eleitoral. Pode ainda enviá-lo por correio ao juiz da zona eleitoral na qual for inscrito, acompanhado da documentação comprobatória da impossibilidade de comparecimento ao pleito. Quem não o fizer terá de pagar multa de R$ 3,51. O TSE atribuiu instabilidade no sistema virtual ao volume intenso de procura.













» Crimes eleitorais

O Brasil registrou pelo menos 2.259 ocorrências de crimes eleitorais ontem. Deste total, 1.115 se referem à boca de urna e 409 à compra de votos. Os dados constam de boletim do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Dentre os crimes eleitorais também foram registradas ocorrências por fake news (39), transporte de eleitores (134) e dano à urna de votação (3), entre outros. O levantamento aponta ainda 41 crimes contra candidatos, dos quais 27 por ameaça, 7 por homicídios tentados e 7 casos de lesão corporal.