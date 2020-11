Prefeito leva menor cidade pela 5ª vez

Com alta taxa de comparecimento às urnas, a cidade com menor número de habitantes do Brasil, Serra da Saudade, no Centro-Oeste de Minas Gerais, reelegeu Alaor Machado (PP) com 864 votos, representando 89,72% do total. O número supera a quantidade de 776 moradores, conforme a estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





Ao todo, 993 eleitores votaram ontem, dos quais três em branco, 27 anularam seus votos. O segundo colocado na disputa, Derli Donizete (Avante), conquistou 10,28% dos votos, ou seja, 99, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TRE).





Pecuarista, Alaor Machado segue para o quinto mandato como prefeito. Desta vez, ele terá como vice Anderson Ricardo Gomes (PP), conhecido como Ricardinho. Miguel Ribeiro (PP), o vice-prefeito, decidiu ficar fora da chapa para concorrer a uma vaga na Câmara Municipal. Ele foi eleito com 116 votos.





O prefeito reeleito passou mal durante as comemorações do resultado das eleições. De acordo com a assessoria dele, devido a fatores emocionais e ao calor. Em 2016, Alaor e Derli Donizete disputaram voto a voto. Na época, o prefeito venceu com 113 votos de diferença. Quatro anos depois, esse número subiu para 787.





*Amanda Quintiliano especial para o EM