Fiasco para os deputados

O resultado das eleições municipais deste ano não foi satisfatório para a maioria dos parlamentares mineiros que entraram na disputa. Concorreram às prefeituras no estado 13 deputados – nove estaduais e quatro federais. De acordo com os resultados divulgados ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apenas duas deputadas (uma estadual e outra federal) conseguiram êxito nas urnas, avançando para o segundo turno, no dia 29.





Em Contagem, na Região Metropolitana, a deputada estadual Marília Campos (PT) conquistou 41,84% dos votos no primeiro turno e disputará a final contra o candidato Felipe Saliba (DEM), que recebeu 18,41%. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a deputada federal Margarida Salomão (PT), ficou com 39,46% dos votos e vai enfrentar no segundo turno o empresário Wilson Rezato (PSB), que alcançou 22,96% na primeira etapa da eleição.





Além de Margarida Salomão, entraram na corrida às prefeituras e não tiveram sucesso outros três deputados federais. Dois deles se candidataram a prefeito de PBH: Áurea Carolina (Psol), quarta colocada (8,33%) e Lafayette Andrada (Republicanos), que ficou em nono lugar (0,59%). O deputado federal Leonardo Monteiro (PT) concorreu à sucessão municipal em Governador Valares, no Leste do estado, e ficou em terceiro lugar (14,45%).





A corrida à PBH, vencida pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) no primeiro turno, contou com a participação de três deputados estaduais: Bruno Engler (PRTB), segundo colocado (com 9,95%); João Vítor Xavier (Cidadania), terceiro lugar (9,2%) e Professor Wender Mesquita (Solidariedade), que ficou na oitava posição (0,75%).





Em Contagem, além de Marília Campos, também concorreu à prefeitura o deputado estadual Professor Irineu (PSL), que ficou em sétimo lugar (3,97%). Ao todo, disputaram a prefeitura da cidade Região Metropolitana16 candidatos.





A deputada estadual Leninha (PT) foi candidata à sucessão municipal de Montes Claros, no Norte de Minas, e ficou quarto lugar (5,13%). O atual prefeito da cidade, Humberto Souto (Cidadania) foi reeleito no primeiro turno com 85,24% dos votos.





O deputado estadual Douglas Melo (MDB) disputou eleição para a prefeitura de Sete Lagoas, no Colar Metropolitano de BH, onde ficou em segundo lugar (29,86%), sendo derrotado pelo prefeito da cidade, Duílio de Castro (Patriota), reeleito com 54,90%.





Outra integrante da Assembleia Legislativa que entrou na corrida em busca de votos neste ano foi a deputada Delegada Sheila (PSL), e ficou em quarto lugar (10,04%) na corrida pela prefeitura de Juiz de Fora no primeiro turno.





Em 2016, foram candidatos 11 deputados estaduais, dos quais somente três saíram vitoriosos nas urnas. Há quatro anos, oito deputados federais mineiros enfrentaram a eleição para prefeito e apenas um se elegeu.