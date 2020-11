Além das prefeituras de BH, Betim e Taquaraçu de Minas, o PSD elegeu Christiano Xavier em Santa Luzia (foto: Redes sociais/Reprodução)

A eleição deste ano foi dominada pelos partidos tradicionais. Depois de o discurso da renovação política prevalecer nos últimos pleitos no Brasil, em Minas Gerais o MDB foi a sigla que mais conquistou prefeituras, ontem, nas urnas, num pleito também com mais candidatos. Foram 100 eleitos no total. Levantamento feito pelo Estado de Minas mostra que 25 partidos elegeram ao menos um candidato em Minas.





Além do MDB, outro partido tradicional que emplacou prefeituras em um grande número foi o PSDB. Os tucanos saíram vitoriosos em 89 cidades mineiras. Na sequência, aparece o Democratas com 85 prefeitos. Depois, aparecem PSD com 75 vitórias e o PP com 65. Depois de governar o estado e presidir o Brasil nos últimos anos, o PT perdeu prefeituras em Minas: fez 41 em 2016 e apenas 26 neste ano.





Na mesma toada, apesar de ser o partido com mais prefeitos eleitos, o MDB perdeu “poder” no Executivo das cidades mineiras: foram 162 eleitos em 2016. O mesmo vale para o PSDB, que havia ganhado 132 prefeituras há quatro anos. Curiosamente, o partido do governador Romeu Zema, o Novo, não elegeu nenhum prefeito. O PTC, por sua vez, venceu apenas uma prefeitura: Pratinha, no Alto Paranaíba.

João Marcelo Dieguez (Nova Lima) é um dos eleitos do Cidadania (foto: Redes Sociais/Reprodução )



Em Araxá, no Triângulo Mineiro, terra do governador Romeu Zema, o novo prefeito eleito é Robson Magela (Cidadania), tendo como vice Mauro Chaves. Com quase 100% dos votos apurados, Magela estava com 52,74% dos votos válidos da cidade, ou seja, 27.781 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Aos 70 anos, a candidata Jussara Menicucci (PSB) foi eleita prefeita de Lavras, no Sul de Minas, com 17.637 votos. O resultado significa 37,37% do total de votos válidos, pouco mais de 2 pontos percentuais a mais que a segunda colocada Dâmina Pereira (Podemos).





Gleidson Azevedo (PSC) foi eleito prefeito de Divinópolis, cidade polo da região Centro-Oeste de Minas Gerais, com 34,30% dos votos. Em uma disputa que prometia ser acirrada, ele desbancou o ex-deputado federal Fabiano Tolentino (Cidadania), que teve 26,14%. A terceira colocada, Laiz (Solidariedade), teve 19,14% da preferência dos eleitores. Quanto à reeleição, 306 prefeitos vão dar continuidade às administrações iniciadas em 2016 em Minas Gerais. Por outro lado, 548 não concorriam à reeleição, porém ainda assim venceram.





Grande BH

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, formada por 34 cidades, apenas Contagem terá segundo turno entre Marília Campos (PT) e Felipe Saliba (DEM). Quinze candidatos foram reeleitos, seem contar o prefeito de Santa Luzia, Delegado Christiano Xavier (PSD), que já ocupava o cargo desde as eleições suplementares realizadas no município. Ele travou batalha contra a oposição durante seu governo e sua campanha. Christiano tem como vice Luiz Sérgio Ferreira Costa, mais conhecido como Pastor Sérgio (PSD), que também é vice-prefeito.





Um dos maiores colégios eleitorais do estado, Betim teve como vencedor o empresário Vittorio Medioli. Ele superou a adversária Maria do Carmo (PT), ex-prefeita da cidade, com uma ampla vantagem: 76,34% contra 14,41%. O político do mesmo partido de Kalil, o PSD, recebeu 153.144 votos.





Ribeirão das Neves, que pela primeira vez poderia ter segundo turno, reelegeu Junynho Martins (DEM) em primeiro turno e encerrou a disputa pela Prefeitura da cidadee. Em 2016, ele concorreu ao Executivo por outro partido, o PSC.





João Marcelo Dieguez (Cidadania) venceu as eleições municipais em Nova Lima, na Região Metropolitana de BH (RMBH), com 20.077 votos. Vice-prefeito, ele travou uma disputa polêmica contra o candidato Wesley de Jesus (DEM), apoiado pelo prefeito, Vitor Penido (DEM). João Marcelo, de 28 anos, é formado em administração e tem pós-graduação em administração pública. Por ser jovem, opositores levantaram suspeitas sobre a aptidão do vice-prefeito. (Colaboraram Gabriel Felice, Camila Dourado, Renato Manfrim, Daniel Vilela e Portal Gerais).





CHAVES NAS MÃOS

Prefeitos que foram eleitos no primeiro turno na Região Metropolitana de Belo Horizonte





Município Eleito Partido





Baldim Ivan Diniz Solidariedade

Belo Horizonte Alexandre Kalil PSD

Betim Vittorio Medioli PSD

Brumadinho Neném da Asa PV

Caeté Lucas Coelho Avante

Capim Branco Elvis Presley Avante

Confins Juninho de Sinô Republicanos

Esmeraldas Marcelo Nonato SD

Florestal Juninho do Waguinho PV

Ibirité William Parreira Avante

Igarapé Arnado Chaves PP

Itaguara Donizete Chumbinho PSDB

Itatiaiuçu Adélcio da Farmácia PSC

Jaboticatubas Eneimar da Escola DEM

Juatuba Adonis Patriota

Lagoa Santa Rogério Avelar Cidadania

Mário Campos Professora Andresa PT

Mateus Leme Dr. Renilton Republicanos

Matozinhos Zélia Pezzini MDB

Nova Lima João Marcelo Cidadania

Nova União Ailton PDT

Pedro Leopoldo Eloisa de Tadeu MDB

Raposos Serginho da Bota PSB

Rio Acima Felipe do Waldiney PDT

Ribeirão das Neves Junynho Martins DEM

Rio Manso Léo DEM

Sabará Wander Borges PSB

Santa Luzia Delegado Christiano Xavier PSD

São Joaquim de Bicas Guto Resende DEM

São José da Lapa Diego Avante

Sarzedo Marcelo Pinheiro PP

Taquaraçu de Minas Marcilio Bezerra PSD

Vespasiano Ilce Rocha PSDB