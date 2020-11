Eleições 2020

AGOSTINHO PATRUS





Adeus, outsiders

(foto: William Dias/divulgação )

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus (PV), afirmou ontem que a eleição municipal mostra que não há mais preferência por candidatos que se autodenominam representantes da “nova política” e outsiders. “As pessoas estão buscando gestores com experiência política e administrativa. Isso redefine o mapa eleitoral. Se nas eleições de dois anos atrás os partidos buscavam candidatos com perfil menos político, a partir de agora buscam candidatos com experiência na gestão”, disse Patrus (foto), ao votar em BH.

















ANASTASIA





Kalil 2022

O senador Antonio Anastasia (PSD) apontou o prefeito Alexandre Kalil, seu companheiro de partido, como potencial candidato ao governo de Minas Gerais em 2022. Porém, ressaltou que ainda é muito cedo para tais articulações. “Estamos a dois anos das eleições, e hoje a coisa muda de forma muito rápida no Brasil”, disse.









PLANTÃO





Quibes e esfirras

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A espera pelo pronunciamento do prefeito Alexandre Kalil (PSD) foi demorada por causa do atraso na contagem de votos. Enquanto o candidato acompanhava a apuração em seu apartamento, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul da capital, a imprensa permaneceu posicionada na Praça Marília de Dirceu, onde havia um espaço para os jornalistas – alguns estavam de plantão por lá desde as 17h. Por volta das 19h30, integrantes da equipe de Kalil desceram do prédio com uma bandeja com esfirras, quibes, suco, refrigerante e água. Os quitutes acabaram em questão de minutos.





ZEMA





Novo se fortalece

(foto: Governo MG/divulgação )

O governador Romeu Zema (Novo) afirmou que seu partido será a legenda que mais avançará no país. “Temos zero prefeitos, e vamos sair de zero para um número que não sabemos qual”, afirmou ele, ao votar em Araxá (foto). “Com os vereadores será a mesma coisa. Hoje, temos três e devemos eleger 50, 60 ou 70. Então, o partido vai sair muito fortalecido dessas eleições”, declarou. “Muito mais do que ganhar cargos, nós estamos ganhando experiência”, observou.













SUL DE MINAS





Tomates e votos

Candidato à reeleição, o vereador Adriano dos Reis, o Goteira (MDB), foi preso ontem, suspeito de trocar votos por tomates em São Tomás de Aquino, no Sul de Minas. Detido com caixas cheias do produto, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e pagou fiança de R$ 10 mil para ser liberado.

















SÃO PAULO





“CANETA MÁGICA”

Um homem de 80 anos foi detido em São João das Duas Pontes (SP) ao escrever na tela da urna eletrônica o número de seu candidato à prefeitura. Quem percebeu a rasura foi o eleitor seguinte. Segundo a polícia, o idoso se confundiu e assinalou com a caneta o número nos quadrados que aparecem na tela. Levado para a delegacia para o registro da ocorrência, o homem foi liberado logo depois. Funcionários da Justiça Eleitoral informaram que a urna não precisou ser trocada.









AMBULANTES





Domingo feliz

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )

Castigados por vários meses pela pandemia, que tirou a clientela das ruas, ambulantes aproveitaram o domingo de eleição para faturar. Em BH, pipoqueiros, baleiros e vendedores de frutas não tiveram do que reclamar. “Meu filho chegou às 8h e na hora do almoço me ligou pedindo para trazer mais mercadoria, pois havia vendido quase tudo. Vim ajudá-lo”, contou José Geraldo Jardim, que oferecia castanha-do-pará ao lado do jovem Yuri (foto), em frente ao Colégio Santa Doroteia, no Sion, Região Centro-Sul da capital.













ALVINÓPOLIS

Viva dona

Terezinha!

Terezinha Felícia Pereira, de 82 anos, quebrou as regras do isolamento social nestes tempos de pandemia. Nem precisava, mas ela fez questão de votar. Levantou cedo e se dirigiu para a Escola Estadual Bias Fortes, em Alvinópolis, a 55 quilômetros de João Monlevade, no Vale do Aço mineiro. “Consegui descer as escadas da minha casa sem nenhuma dificuldade”, contou, orgulhosa. “Quando a gente não vota, parece que a gente não existe, não é?”, comentou.













CURITIBA

Primeira negra

(foto: Instituto Democracia Popular/reprodução)

A capital do Paraná terá, em 2021, a primeira negra na Câmara Municipal de sua história, a historiadora Ana Carolina Dartora (foto), que disputou a eleição pelo PT. “Elegemos a primeira vereadora negra em Curitiba, uma cidade que rejeita sua negritude”, postou ela no Twitter.