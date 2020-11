Crivella diz que só vai se manifestar sobre o resultado na segunda-feira

Minutos depois de chegar ao seu comitê de campanha e conceder uma rápida entrevista, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), voltou ao microfone para anunciar que, em função da lentidão na apuração dos votos para prefeito do Rio, só vai se manifestar sobre o resultado na manhã da segunda-feira, 16, quando a apuração estiver concluída.



"Estamos todos cansados após um dia de muito trabalho", concluiu. Antes de ir embora, ele fez mais críticas à corrupção: "Tem político com pena mais longa que o Maníaco do Parque", afirmou, sem citar nomes, mas numa provável comparação entre o ex-governador Sérgio Cabral (MDB), aliado de Paes nas gestões passadas, e um criminoso que estuprava e matava suas vítimas em São Paulo nos anos 1990.



Pouco antes, Crivella afirmou que vai reverter a alta rejeição que tem entre os eleitores. "Tenho certeza de que os números que temos vão mudar. Minha rejeição é de gestão, não é pessoal. Quando os eleitores souberem tudo o que fizemos, isso pode ser revertido", afirmou.