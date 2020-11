TRE-SP: com 37,77% das seções, Covas tem 32,8% e Boulos, 20,3%

De acordo com apuração do Tribunal Regional Estadual de São Paulo (TRE-SP), a capital paulista tem, até o momento, 37,7% das urnas apuradas. O atual prefeito Bruno Covas (PSDB) tem 32,8% dos votos válidos e Guilherme Boulos (PSOL), 20,3%.



Os dados ainda não foram consolidados na central do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).