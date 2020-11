Barroso, sobre resultado hoje: Não gostaria de me comprometer, mas é possível

Apesar de afirmar ser "possível" que o resultado completo das eleições 2020 seja divulgado ainda neste domingo (15), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso afirmou que não gostaria de se "comprometer" com essa previsão. Segundo ele, no momento, 62% dos votos das urnas estão totalizados.



"Tenho expectativa (sobre resultados saírem ainda hoje), não gostaria de me comprometer, mas é possível", afirmou Barroso em coletiva à imprensa. Segundo ele, o resultado final pode sair "mais tarde ou talvez de madrugada".



De acordo com o ministro, o atraso na divulgação de resultados da eleição se deve a falha técnica. Um dos núcleos de processadores do supercomputador usado na totalização de votos apresentou uma falha e foi preciso repará-lo. O ministro ressaltou que essa lentidão não afeta de nenhuma forma a confiabilidade do pleito.



Neste ano, o pleito conta com uma novidade no processo de totalização dos votos. Agora, essa etapa está concentrada no data center do TSE, enquanto que nos últimos pleitos o processamento era feito nesses sistemas dos TREs. Ou seja, houve uma redução de 27 pontos de totalização para um.



"Assim que tiver diagnóstico, o que tiver de problema será consertado", disse Barroso, ao ser questionado sobre a votação de 2º turno das eleições.