Florianópolis: Gean Loureiro (DEM) é reeleito prefeito com 53% dos votos

Com 100% das seções apuradas, o candidato do DEM à prefeitura de Florianópolis, Gean Loureiro, foi reeleito prefeito em primeiro turno, com 53,46% dos votos.



Em segundo lugar, ficou o candidato Professor Elson (PSOL), com 18,13%, seguido de Pedrão (PL), com 14,21%. Angela Amin (PP) teve 7,42% dos votos e Alexander Brasil (PRTB), 2,96%.



O candidato do Novo, Orlando, terminou a disputa em sexto lugar, com 2,63%. Atrás dele ficaram Dr. Ricardo (Solidariedade), com 0,51%, Helio Bairros (Patriota), com 0,48%, Gabriela Santetti (PSTU), com 0,16%, e Jair Fernandes (PCO), com 0,04%.