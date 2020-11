Agora com 74,96% das seções apuradas em João Pessoa, o candidato Cicero Lucena (PP) aparece na frente com 20,62% dos votos. Ruy Carneiro, do PSDB, tem 16,38, enquanto Nilvan Ferreira (MDB) tem 15,93% e Wallber Virgolino (Patriota), 14,05%.