Apuração em Fortaleza: Com 46,12% dos votos apurados, Sarto (PDT) lidera a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, com 35,77% dos votos válidos.



Capitão Wagner (PROS) está em segundo, com 33,22%. O terceiro lugar é de Luizianne Lins (PT), com 17,63%.