Quadro de Maguito volta a piorar e candidato do MDB em GO é entubado novamente

O candidato a prefeito de Goiânia Maguito Vilela (MDB) voltou a ser entubado neste domingo, 15. Exames detectaram um aumento da inflamação pulmonar que acomete Maguito, principal agravamento sofrido por ele após contrair a covid-19.



Com a piora do quadro inflamatório, os médicos que o acompanham realizaram uma broncoscopia, descrita por eles como uma "endoscopia dos pulmões". "O procedimento transcorreu sem nenhuma complicação. O material foi colhido dos pulmões e encaminhado para análise. Até que seja feita essa análise, ele deverá permanecer sedado e intubado", explicou o pneumologista Marcelo Rabahi em vídeo repassado pela assessoria de imprensa do emedebista.



Na última atualização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 17h50 (de Brasília), com 16,16% das seções de Goiânia apuradas, Maguito liderava com 34,70% dos votos. Ele era seguido pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD), com 25,79%.



A deputada estadual Delegada Adriana Accorsi (PT) tinha 13,56% e Gustavo Gayer aparecia com 8,00%. (Nicholas Shores)