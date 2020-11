Reeleição de Kalil pode ser o primeiro movimento das eleições para governador em 2022

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Reeleito no primeiro turno para continuar comandando Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) desponta como candidato natural à disputa do governo de Minas Gerais em 2022.



De acordo com Carlos Ranulfo Melo, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a candidatura do prefeito de BH ao Palácio da Liberdade seria um forte obstáculo à possível tentativa de reeleição de Romeu Zema.



O cientista político prevê uma disputa difícil em 2022. “O Romeu Zema está no primeiro mandato e a avaliação dele não é ruim. Não é boa, mas razoável. Seria um candidato competitivo”, pondera. “Não seria uma eleição fácil, uma barbada. Sem contar que outros partidos podem entrar na jogada. Eleição para o governo do estado é mais difícil.”



Em seu partido, Alexandre Kalil é visto como “candidato natural” ao Palácio da Liberdade, afirmou o senador Carlos Viana (PSD) . Em conversa com a reportagem, em setembro, o parlamentar fez elogios à atual administração municipal, mas preferiu não cravar o prefeito como concorrente em 2022.



“Kalil é candidato natural do partido, mas está muito cedo. Temos de avaliar, mais à frente, quem estará melhor nas pesquisas. O PSD será um player com candidatura em 2022, com certeza, mas a decisão só tomaremos após as eleições municipais”, observou o senador.



O vereador belo-horizontino Catatau do Povo é menos comedido tanto nos elogios quanto na projeção da candidatura do companheiro de legenda em 2022.



“Kalil mostrou que veio para fazer um trabalho maravilhoso e está fazendo, principalmente na área da saúde. Está trabalhando muito em Belo Horizonte. Após a cidade ser arrasada pelas chuvas, o pulso dele é tão forte que reconstruiu tudo rapidamente, com parcerias. Com esse bom trabalho, ele sai candidato em 2022. É um nome muito forte para governar Minas Gerais”.

Falta de continuidade?

Kalil falou com a imprensa na manhã de domingo, após ter votado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



A eventual saída de Kalil da Prefeitura de Belo Horizonte para disputar o governo em 2022 traz um risco: a falta de continuidade do trabalho realizado por ele, cuja administração foi aprovada nas urnas pela maioria da população.

A expressiva votação se deve também a seu perfil pessoal. Direto, muitas vezes incisivo e “sem papas na língua”, Kalil conquistou o belo-horizontino independentemente do projeto político de sua coligação, formada por PSD, MDB, DC, PP, PV, Rede, Avante e PDT.



Boa parte dos eleitores escolheu o prefeito sem conhecer a trajetória política do candidato a vice-prefeito, Fuad Jorge Noman Filho. Presidente municipal do PSD e ex-secretário de Fazenda da capital, cargo que deixou para se dedicar à campanha eleitoral de 2020, esse economista chefiou as secretarias de Estado de Transporte e Obras e da Fazenda durante a gestão Aécio Neves (PSDB).