Boca de urna em Recife: chance de 2º turno entre João Campos e Marília Arraes

Pesquisa de boca de urna divulgada neste domingo, 15, pelo Ibope mostra probabilidade de segundo turno entre João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT) em Recife, que disputam a prefeitura da cidade. As informações foram divulgadas pela TV Globo.



Os candidatos aparecem com as seguintes porcentagens de votos válidos:







João Campos (PSB): 35%



Marília Arraes (PT): 30%



Mendonça Filho (DEM): 19%



Delegada Patrícia (Podemos): 12%



Carlos (PSL): 1%



Charbel (Novo): 1%



Coronel Feitosa (PSC): 1%



Thiago Santos (UP): 1%



Claudia Ribeiro (PSTU): 0%



Marco Aurélio Meu Amigo (PRTB): 0%



Victor Assis (PCO): 0%