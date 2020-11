Deputado federal bolsonarista diz que sistema do TSE foi hackeado; Tribunal neutralizou tentativa de ataque

Filipe Barros (PSL) comentou boato nas redes sociais (foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

O deputado federal do Paraná, Filipe Barros (PSL), usou as redes sociais para comentar um boato que ganhou força neste domingo. Em seu Twitter, ele afirma que o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi hackeado durante as eleições municipais.

Apesar da fala do deputado, o sistema do TSE não chegou a ser hackeado. Em coletiva, o ministro Luís Roberto Barroso disse que houve uma tentativa de ataque ao sistema que abriga as informações da Justiça Eleitoral, mas o perigo foi totalmente neutralizado.

“Houve de fato uma tentativa de ataque com quantidade de acessos maciços para tentar derrubar o sistema como um todo. [...] A informação que tenho é que houve uma tentativa de derrubar o sistema. Mas está tudo funcionando bem", disse o ministro.

Barroso ainda tranquilizou os eleitores sobre o resultado das eleições, sobre o qual não há risco de uma eventual tentativa de ataque ter influência. "Ainda que pudesse haver problema na transmissão de dados, tudo o que acarretaria de transtorno seria atraso, mas não com comprometimento de resultado", completou.