Flávio Dino faz apelo para que candidatos respeitem resultados das urnas

Ao votar neste domingo, 15, em São Luís, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou que a polícia maranhense tem registrado muita violência ultimamente, sem especificar as motivações, e fez um apelo aos candidatos, para que aceitem civilizadamente o resultado das eleições.



Dino gravou um vídeo e postou nas redes sociais, reforçando "aos candidatos e candidatas nas 217 cidades do Maranhão: que todos aceitem os resultados das urnas sem violência. E que eventuais prejudicados recorram ao Poder Judiciário, instância adequada à solução de conflitos".



O governador lembrou dos atos de violência ocorridos nos EUA, que classificou consequência do mau exemplo do presidente norte-americano Donald Trump - por não reconhecer o resultado democrático das urnas em favor de seu adversário, Joe Biden. E finalizou a mensagem em vídeo: "Quem protege a paz, a segurança pública, é, acima de tudo, a sociedade"