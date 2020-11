Maria do Rosário: eleitoralmente, bolsonaristas devem virar 'bolsomini'

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) comentou no Twitter a fala do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de que o presidente Jair Bolsonaro está voltando ao patamar "normal" de votos nessas eleições, o que pode ter prejudicado candidatos bolsonaristas.



"Nas eleições de 2020, bolsominions voltando ao tamanho de onde jamais deveriam ter se expandido: bolsomini. Proporcional ao cérebro e à decência que possuem."