Diagnostica com covid-19, candidato a prefeito de São Luís (MA) não vota hoje

Diagnosticado com covid-19 na última semana de campanha eleitoral, o candidato a prefeito de São Luís Duarte Júnior (Republicanos) não pode comparecer às urnas para votar em si mesmo.



Sem perder o humor, entretanto, e com condições de disputa pelo segundo turno, o candidato usou as redes sociais para postar uma foto com Judith, sua fiel amiga canina.



Judith é uma cachorra da raça pincher, que se tornou personagem frequente durante a campanha, em diversas postagens do candidato nas redes sociais. Famosa pelo amor que tem por Duarte, mas principalmente pelo ciúme que demonstra por quem se aproxima dele, a cachorra posou para a foto, aguardando o resultado das urnas com o amigo.



"Em casa com a Judite, torcendo muito e acompanhando a festa da democracia", diz a legenda do candidato em isolamento.