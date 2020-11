O ex-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) votou em Fortaleza por volta das 11 horas, na Secretaria Estadual de Saúde. O político chegou ao local acompanhado do atual prefeito da capital, Roberto Claudio (PDT) e do candidato a prefeito José Sarto (PDT).



O ex-governador do Ceará se mostrou confiante quanto à ida de Sarto ao segundo turno, mas ressaltou que ainda existe luta pela frente contra o "bolsonarismo boçal".



Se colocando já como candidato à presidência em 2022, Ciro espera um cenário mais equilibrado que em 2018, quando, segundo ele, o antipetismo falou mais alto.