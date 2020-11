Sete candidatos a vereador são presos em Minas Gerais

(foto: Tomaz Silva/ Agência Brasil)

de Minas Gerais (PMMG) informou que, até as 11h30 deste domingo, sete candidatos foram presos em Minas Gerais por. As identidades dosnão foram divulgadas.Dos sete, dois foram presos por fazerem boca de urna. É considerado crime eleitoral fazer propaganda eleitoral no dia da eleição pelo uso de alto falante e amplificadores de som, promoção de comícios ou carreatas, além da distribuição de material de propaganda política, inclusive volantes e outros impressos, bem como pela prática de aliciamento, coação ou qualquer manifestação tendente a influir na vontade do eleitor.Um vereador foi preso em, no Sul de Minas, e o outro em, na Região do Rio Doce. Ainda de acordo com a PM, outros cinco foram presos por divulgação de propaganda.Segundo a lei, constitui crime "a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos" no dia da eleição.Três vereadores foram presos em, no Vale do Rio Doce, um eme um em, na Região Central.Acompanhe ao vivo a apuração das urnas neste domingo (15), a partir das 17h, pelo uai.com.br e em.com.br.