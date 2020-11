Mais de 400 ocorrências de crimes eleitorais já foram registradas

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que até as 11h deste domingo, 15, primeiro turno das eleições municipais, foram registradas 418 ocorrências de crimes eleitorais. Deste total, 128 casos estão relacionados à compra de votos e 118 por boca de urna. Os dados estão em boletim divulgado pela Operação Eleições 2020, coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), vinculado à pasta.



Dentro dos crimes eleitorais, também foram registradas ocorrências por desobediência às ordens da Justiça Eleitoral (85); concentração de eleitores (37); fake news (22); transporte de eleitores (12); desordem que prejudique os trabalho eleitorais (10); falsidade ideológica (3); impedimento ao exercício de voto (2) e dano à urna (1).



Ainda de acordo com a pasta, foram anotados 24 crimes contra candidatos. Dentre as ocorrências, 16 por ameaça; quatro por homicídios tentados e quatro casos de lesão corporal. Até o momento, 27 candidatos foram apreendidos ou conduzidos. Também foram registrados 309 casos similares com eleitores e 8 com menores de 18 anos.



No total geral, já foram registradas no País 801 ocorrências. As classificadas como "crimes comuns relacionados às eleições" somam 195. Já as ocorrências por "indicações de desinformação sobre o processo eleitoral" totalizam 36. Ainda foram contabilizados 128 registros de incidentes de segurança pública nas proximidades de locais de votação.



Acompanhe ao vivo a apuração das urnas neste domingo (15), a partir das 17h, pelo uai.com.br e em.com.br





Primeiro turno de votação nas eleições 2020 será em 15 novembro. Confira nosso guia

Eleições 2020: como votar, datas e horários

15 de novembro e, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado em 29 de novembro de 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos. O primeiro turno das eleições 2020 será eme, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado emde 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos.







O que muda nas eleições 2020?

Muitas mudanças foram feitas pela Justiça Eleitoral para os candidatos a prefeito e vereador durante o período eleitoral de 2020. Além disso, os eleitores também terão de se adaptar às novas normas para os dias de votação, como a abertura antecipada das seções eleitorais e as regras de higiene que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









Como justificar o voto nas eleições 2020?

Os eleitores poderão optar por justificar o voto de três formas:

No dia das eleições: o eleitor que estiver fora de sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação, das 7h às 17h. O eleitor deverá ter o número do título, um documento oficial de identificação e o formulário de justificativa preenchido.





Depois das eleições: preenchendo o formulário de justificativa em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento ao eleitor em até 60 dias após a votação.





A justificativa também poderá ser feita pelo celular no aplicativo e-Título.





Eleições 2020 em Belo Horizonte









Para acompanhar a cobertura completa das eleições em BH, acesse nosso especial