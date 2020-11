Guilherme Boulos e Márcio França votam em São Paulo

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Márcio França (PSB) e Guilherme Boulos (PSOL) chegaram para votar por volta das 10h40 na Capital. França (PSB) votou na Escola Estadual Professora Ludovina Credidio Peixoto, acompanhado da esposa e do vice, Antonio Neto (PDT). Já Boulos votou na PUC em Perdizes, acompanhado das filhas e da esposa. A vice Luiza Erundina não estava presente.



Boulos e França, juntamente com o candidato do Republicanos, Celso Russomanno, travam uma batalha para disputar o segundo turno da corrida ao executivo municipal da Capital contra o líder das pesquisas de intenção de voto, Bruno Covas, que na pesquisa Datafolha divulgada ontem pontuou 37%. Os três estão empatados tecnicamente, na mostra Boulos tem 17%, França 14% e Russomanno 13%. .



Acompanhe ao vivo a apuração das urnas neste domingo (15), a partir das 17h, pelo uai.com.br e em.com.br