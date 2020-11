Bolsonaro vota no Rio com ampla estrutura, mas menos de 10 apoiadores

O presidente Jair Bolsonaro votou por volta das 10h10 da manhã na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, zona norte do Rio. Ele ficou no local por 10 minutos e não deu declarações públicas.



Diferentemente da eleição de 2018, quando centenas de eleitores vestindo camisas amarelas foram ao local para prestar apoio ao então candidato - causando inclusive um princípio de tumulto -, desta vez menos de dez pessoas esperaram pelo presidente. E todas elas usando roupas em tons discretos.



A baixa ida de apoiadores deve ter surpreendido os responsáveis pela zona eleitoral, que montaram uma grande estrutura para separar as pessoas, incluindo a colocação de banheiros químicos e dezenas de segurança, além, é claro, de homens do exército.



Antes de entrar e logo ao sair da escola em que vota, Bolsonaro conversou rapidamente com seus nove apoiadores. Uma mulher conseguiu uma selfie.



Durante a campanha, Bolsonaro gravou vídeo em apoio à candidatura do atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), que aparece em segundo lugar nas pesquisas. E o filho "zero dois" do presidente, Carlos Bolsonaro, busca mais um mandato na Câmara Municipal carioca.