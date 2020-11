Ruas de BH amanhecem cheias de panfletos e santinhos de candidatos

(foto: Leandro Couri/EM/D.A/Press)

As ruas da capital mineira amanheceram cobertas de santinhos. Os números de candidatos foram jogados aos montes em frente aos locais de votação, um deles, no Estadual Central, no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul. Também houve muita sujeira na porta da Escola Municipal Padre Marzano Matias, na entrada pela Rua Desembargador Onofre Mendes Junior, no Bairro Candelária.









(foto: Leandro Couri/EM/D.A/Press)

A votação começou tranquila, com filas pequenas nas seções. Muitos idosos e famílias foram votar nas primeiras horas do pleito.





A votação foi iniciada às 7h e apenas duas urnas eletrônicas de João Monlevade (150ª ZE), na Região Central de Minas, haviam sido substituídas, de acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).





#Eleições2020 Votação iniciada às 7h. Apenas duas urnas eletrônicas de João Monlevade (150ª ZE) foram substituídas por outras até o momento. %u2014 TREMinas (@TREMinas) November 15, 2020



O tempo de votação foi ampliado em uma hora neste ano para evitar filas e aglomerações. O tempo de votação foi ampliado em uma hora neste ano para evitar filas e aglomerações.



As seções ficarão abertas até 17h. Preferencialmente, das 7h às 10h, deverão votar os eleitores idosos, com mais de 60 anos, ou que pertençam ao grupo de risco para o novo coronavírus.



Sujeira na porta da Escola Municipal Padre Marzano Matias, no Candelária (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A/Press)

As seções ficarão abertas até 17h. Preferencialmente, das 7h às 10h, deverão votar os eleitores idosos, com mais de 60 anos, ou que pertençam ao grupo de risco para o novo coronavírus.





No entanto, não haverá exclusividade. Quem comparecer às seções neste horário também poderá votar.