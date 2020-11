Abstenção no país poderá chegar a 30% hoje, por causa da COVID-12

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que 150 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas nas 95 mil seções eleitorais hoje. No entanto, em razão da pandemia de coronavírus, o esperado é que ocorram abstenções expressivas em diversas localidades, especialmente entre grupos de riscom apesar do plano de segurança montado pelo TSE. Em 2016, 25 milhões de pessoas deixaram de votar – o que representou 17,5% do total de cidadãos aptos a participar da escolha dos seus representantes. Neste ano, pesquisas internas dos partidos, e avaliações dos ministros do TSE, têm apontado que o número de faltosos pode atingir mais de 30% dos eleitores. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que 150 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas nas 95 mil seções eleitorais hoje. No entanto, em razão da pandemia de coronavírus, o esperado é que ocorram abstenções expressivas em diversas localidades, especialmente entre grupos de riscom apesar do plano de segurança montado pelo TSE. Em 2016, 25 milhões de pessoas deixaram de votar – o que representou 17,5% do total de cidadãos aptos a participar da escolha dos seus representantes. Neste ano, pesquisas internas dos partidos, e avaliações dos ministros do TSE, têm apontado que o número de faltosos pode atingir mais de 30% dos eleitores.





Esse contingente tem força para impactar no resultado da votação em diversas regiões, principalmente nas capitais. O Ministério da Saúde aponta que 378 mil brasileiros estão infectados pela COVID, e com seu quadro de saúde em acompanhamento, e portanto, não podem sair de casa para votar. Mas esse contingente pode ser bem maior, tendo em vista as subnotificações e pacientes que não têm acesso a serviços médicos, principalmente em cidades do interior do país. Além disso, desde o começo do ano, 165 mil vidas foram perdidas em todo os estados, o que também representa baixas entre o eleitorado.





Em razão da disseminação do vírus em território nacional, as eleições deste ano ocorrem com regras diferentes, definidas pelo TSE com base em recomendações de especialistas para evitar uma contaminação ainda maior. Será obrigatório o uso de máscaras em todos os locais de votação. Algumas máscaras serão disponibilizadas, mas sem o equipamento o eleitor pode ser impedido de votar. A biometria, utilizada no último pleito, não será disponibilizada neste ano, tendo em vista o risco de contágio por meio da superfície dos aparelhos de coleta das impressões digitais. A recomendação é manter distância entre os eleitores e cada votante deve levar sua caneta para assinar o comprovante de comparecimento.





Mesários devem higienizar as urnas após a saída de cada eleitor. O ministro Edson Fachin, vice-presidente do TSE, ressaltou a importância de que a sociedade participe da escolha de seus representantes e as medidas de segurança para impedir contaminações. No entanto, afirmou que o eleitor não deve comparecer se houver recomendações de autoridades sanitárias para que os moradores fiquem em casa.





“O voto é um instrumento poderoso para admitir ou demitir os gestores públicos de suas cidades. Não deixe de fazer, exceto se houver a recomendação explícita de autoridade sanitária. Caso contrário, estamos conclamando a população a comparecer aos locais de votação usando sua máscara de proteção desde quando sair de casa. Nas seções eleitorais, o eleitor deve respeitar o distanciamento determinado nas filas, respeitando horários para não haver aglomerações. Mesários e espaços para votar estão preparados para oferecer segurança no exercício do voto. Comparecer às urnas amanhã é fazer a diferença”, disse o ministro.





Edson Fachin chamou de "irresponsabilidade" as críticas que colocam em dúvida a segurança do sistema de votação utilizado no Brasil. Para o magistrado, não existem fatos que possam justificar tais desconfianças. As declarações ocorreram ontem (14), no Centro de Divulgação das Eleições, em Brasília. “O sistema foi checado e dado como íntegro e apto para apresentar os resultados, como tem sido feito desde 2002, produzindo confiança. Ele é totalmente sólido. Não há demonstração até o momento de que tenha havido qualquer desvio na aplicação concreta desse sistema", declarou o magistrado.





Democracia

O ministro afirmou, também, que as notícias falsas representam um perigo para a democracia. Para ele, o problema deve ser combatido pelas instituições, pois ataca o próprio regime de governo e sistema político. “Nenhum país se mantém como estado democrático se diluir suas instituições. E o Poder Judiciário, ao lado do Legislativo e do Executivo, da imprensa e de outros representantes da sociedade, é muito importante. Desde as eleições de 2018, o TSE desenvolve ações de combate a notícias falsas. A notícia que se reputa falsa deve ser sempre checada, até porque há liberdade para veicular fatos e narrativas, mas ninguém tem o direito de destruir essa liberdade propagando notícias que não são verdadeiras”, reforçou.





O evento no TSE é tradicional, e sempre ocorre antes das eleições. Foram feitos testes de segurança nas urnas antes do dia da votação. Foram avaliados os softwares de Informação de Arquivos de Urna (InfoArquivos); Receptor de Arquivos de Urna (RecArquivos); e Sistema da Totalização (Sistot), usados na apuração de votos e na contabilidade dos resultados.





O cientista político e sociólogo Rócio Barreto afirma que a pandemia deve ter forte impacto no comparecimento dos eleitores, e destaca que esse movimento deve ser mais perceptível nas capitais.











“A pandemia tem potencial para fazer com que os eleitores não saiam de casa. Principalmente nas capitais, onde as pessoas são mais bem informadas. No interior, a pessoa pode não perceber a potência do vírus. Quanto maior a quantidade de informação que chega até o eleitor, mais receio ele terá de ir votar. Nas regiões metropolitanas, as pessoas percebem a gravidade, têm mais medo, pois houve restrição do comércio. Em muitas cidades menores, o vírus nem chegou para se ver de forma mais palpável, com medidas sanitárias mais perceptíveis”, destaca.

Previsão de chuva em BH

Praça do Papa: meteorologia espera temporais hoje na capital (foto: JAIR AMARAL/EM/D.A PRESS %u2013 25/9/20 )

Previsão de chuva até quarta-feira, com alerta de tempestade hoje, primeiro turno das eleições municipais, em Belo Horizonte e outras regiões de Minas, segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na capital mineira, a previsão é de chuva forte e trovoadas hoje, sem abertura de sol prevista. As temperaturas devem ficar entre 18°C e 27°C. A porção sul da Grande BH e da área sudoeste do estado, na Zona da Mata, Campo das Vertentes de Minas, Oeste, Sul e Sudoeste, está em alerta meteorológico de perigo de tempestades, com potencial de chuva entre 30/60 milímetros por hora ou 50/100mm por dia, ventos intensos (60/100km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Previsão de chuva até quarta-feira, com alerta de tempestade hoje, primeiro turno das eleições municipais, em Belo Horizonte e outras regiões de Minas, segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na capital mineira, a previsão é de chuva forte e trovoadas hoje, sem abertura de sol prevista. As temperaturas devem ficar entre 18°C e 27°C. A porção sul da Grande BH e da área sudoeste do estado, na Zona da Mata, Campo das Vertentes de Minas, Oeste, Sul e Sudoeste, está em alerta meteorológico de perigo de tempestades, com potencial de chuva entre 30/60 milímetros por hora ou 50/100mm por dia, ventos intensos (60/100km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.





Há alerta meteorológico de perigo potencial para as regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Norte (parte), Oeste, Sul/Sudoeste (parte), Noroeste, Vale Do Mucuri, Triangulo Mineiro, Alto Paranaiba, Central, Vale do Rio Doce e Jequitinhonha (parte). Nesses locais, os riscos são de chuva entre 20/30mm/h ou até 50mm/dia, ventos intensos (40/60km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.





Em BH, segundo a Defesa Civil Municipal, o acumulado médio das últimas seis horas, até as 6h20 de ontem, foi de 6,2mm, sendo que a região com maior precipitação foi a Centro-Sul, concentrando 10,2mm. Com um acumulado no mês de 115,6mm, a região é a mais chuvosa da capital e já se aproxima da metade da média histórica para novembro, que é de 239,8mm em BH, marcando 48% do total estimado.





As demais regiões seguem perto desse ritmo, com a Leste marcando 47,9%, com 112,8mm; a Nordeste com 106,2mm (44,3%); Venda Nova com 105,4mm (44%); Oeste com 90,4mm (37,7%); Barreiro com 85mm (35,4%); Norte com 83,4mm (34,8%); Noroeste com 73,8mm (30,8%) e Pampulha com 67,2mm (28%), segundo a Defesa Civil Municipal de BH. (Mateus Parreiras)