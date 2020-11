João Cunha, deputado que 'elegeu' Tancredo, morre aos 81 anos em Ribeirão Preto

O advogado e ex-deputado federal João Cunha morreu na manhã deste sábado em Ribeirão Preto (SP). Ele estava internado no Hospital Unimed, no município do interior paulista, em estado grave. A família não informou a causa da morte do ex-parlamentar que tinha 81 anos.



Como deputado, Cunha ganhou notoriedade por ser o responsável pelo voto número 344, o decisivo para garantir a vitória de Tancredo Neves contra Paulo Maluf na eleição da Câmara para presidente da República, em 1985. "Tenho a honra de dizer que o meu voto enterra a ditadura funesta que infelicitou a minha Pátria", disse à época.



A escolha de Tancredo como o primeiro presidente civil após a ditadura militar, foi a última eleição indireta no País. Nascido em Ribeirão Preto, Cunha foi vereador na cidade entre 1969 e 1975, deputado por quatro mandatos, entre 1975 e 1991, e passou pelo MDB, PDT e PMN.